https://crimea.ria.ru/20251203/na-solntse-poyavilsya-krupneyshiy-v-xxi-veke-tsentr-aktivnosti--chego-zhdat-1151375730.html
На Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждать
На Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждать - РИА Новости Крым, 03.12.2025
На Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждать
Один из крупнейших в XXI веке центров активности фиксируется на Солнце и это может спровоцировать сильные магнитные бури на Земле, предупреждают в среду... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T12:45
2025-12-03T12:45
2025-12-03T12:45
солнце
космос
институт солнечно-земной физики
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151375503_0:36:389:255_1920x0_80_0_0_d61e9f43b524f1cafe1ec4a8c3be2fc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Один из крупнейших в XXI веке центров активности фиксируется на Солнце и это может спровоцировать сильные магнитные бури на Земле, предупреждают в среду сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН."Комплекс пятен 4294-4298 на Солнце сравнялся по размеру с крупнейшими центрами активности XXI века. Наблюдаемый сейчас на Солнце комплекс пятен достиг на утро сегодняшнего дня площади 2300 единиц и продолжает оставаться спокойным", – констатируют ученые.Речь идет о зоне активности, появившейся несколько дней назад на юго-восточном крае Солнца. В Лаборатории напоминают, что в мае 2024 года зона активности с максимальной площадью 2600 единиц произвела 12 вспышек высшего балла Х, часть из которых задела планету, вызвав магнитные бури высшего уровня G5 — самые сильные за 20 лет. При этом сейчас график вспышечной активности представляет собой почти прямую линию с небольшим количеством слабых вспышек уровня C.При этом ученые подчеркивают, что эволюция активного центра при таких масштабах определяется цепью случайностей, а значит точно предугадать, последуют ли ощутимые последствия для Земли, невозможно.Магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в ночь на четверг, предупреждали ранее сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышекМагнитные бури: как пережить – совет эксперта"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151375503_1:0:389:291_1920x0_80_0_0_74a90c520e7c1867765b869ebb8d6aec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солнце, космос, институт солнечно-земной физики, новости
На Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждать
Один из крупнейших в XXI веке центров активности фиксируется на Солнце – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Один из крупнейших в XXI веке центров активности фиксируется на Солнце и это может спровоцировать сильные магнитные бури на Земле, предупреждают в среду сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Комплекс пятен 4294-4298 на Солнце сравнялся по размеру с крупнейшими центрами активности XXI века. Наблюдаемый сейчас на Солнце комплекс пятен достиг на утро сегодняшнего дня площади 2300 единиц и продолжает оставаться спокойным", – констатируют ученые.
Речь идет о зоне активности, появившейся несколько дней назад на юго-восточном крае Солнца. В Лаборатории напоминают, что в мае 2024 года зона активности с максимальной площадью 2600 единиц произвела 12 вспышек высшего балла Х, часть из которых задела планету, вызвав магнитные бури высшего уровня G5 — самые сильные за 20 лет. При этом сейчас график вспышечной активности представляет собой почти прямую линию с небольшим количеством слабых вспышек уровня C.
"В соответствии с математическими оценками, вероятность вспышек класса X из указанной зоны активности уже в течение трех дней сохраняется в диапазоне от 30 до 70%. В область прямых ударов по Земле активный центр попадет в пятницу, 5 декабря", – сказано в сообщении.
При этом ученые подчеркивают, что эволюция активного центра при таких масштабах определяется цепью случайностей, а значит точно предугадать, последуют ли ощутимые последствия для Земли, невозможно.
Магнитная буря уровня G2
обрушится на Землю в ночь на четверг, предупреждали ранее сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: