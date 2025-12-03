https://crimea.ria.ru/20251203/na-solntse-poyavilsya-krupneyshiy-v-xxi-veke-tsentr-aktivnosti--chego-zhdat-1151375730.html

На Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждать

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Один из крупнейших в XXI веке центров активности фиксируется на Солнце и это может спровоцировать сильные магнитные бури на Земле, предупреждают в среду сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН."Комплекс пятен 4294-4298 на Солнце сравнялся по размеру с крупнейшими центрами активности XXI века. Наблюдаемый сейчас на Солнце комплекс пятен достиг на утро сегодняшнего дня площади 2300 единиц и продолжает оставаться спокойным", – констатируют ученые.Речь идет о зоне активности, появившейся несколько дней назад на юго-восточном крае Солнца. В Лаборатории напоминают, что в мае 2024 года зона активности с максимальной площадью 2600 единиц произвела 12 вспышек высшего балла Х, часть из которых задела планету, вызвав магнитные бури высшего уровня G5 — самые сильные за 20 лет. При этом сейчас график вспышечной активности представляет собой почти прямую линию с небольшим количеством слабых вспышек уровня C.При этом ученые подчеркивают, что эволюция активного центра при таких масштабах определяется цепью случайностей, а значит точно предугадать, последуют ли ощутимые последствия для Земли, невозможно.Магнитная буря уровня G2 обрушится на Землю в ночь на четверг, предупреждали ранее сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышекМагнитные бури: как пережить – совет эксперта"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году

