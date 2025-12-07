Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 7 декабря
Какой сегодня праздник: 7 декабря
Какой сегодня праздник: 7 декабря - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Какой сегодня праздник: 7 декабря
Сегодня мир празднует День гражданской авиации, в России отмечают День инженерно-авиационной службы ВКС, в Турции проходит фестиваль вращающихся дервишей, а еще РИА Новости Крым, 07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Сегодня мир празднует День гражданской авиации, в России отмечают День инженерно-авиационной службы ВКС, в Турции проходит фестиваль вращающихся дервишей, а еще это День любителей поспать. Седьмого декабря 1678 году европейцы обнаружили Ниагарский водопад, а в 1888 году Шотландский ветеринар Джон Данлоп получил патент на велосипедную шину. В этот день родились советская летчица Екатерина Буданова и российский музыкант Сергей Мазаев.Что празднуют в миреВ Великобритании, Норвегии и Швеции более 40% пилотов признались ученым, что засыпали во время полета. И даже учитывая вышесказанное, самолеты считаются вторым по безопасности видом транспорта. На первом месте – эскалатор. Все это мы рассказываем в связи с Днем гражданской авиации, который придумали отмечать в ООН в 1996 году и с тех пор празднуют именно 7 декабря.А вот в России свой праздник отмечают специалисты инженерно-авиационной службы отечественных Воздушно-космических войск. Первое подразделение авиационных инженеров в стране было создано в 1916 году во время Первой мировой войны и именовалось технико-эксплуатационной службой в структуре ВВС России. Кстати, авиационные инженеры – одна из самых высокооплачиваемых профессий в нашей стране: их средняя годовая зарплата больше 6 млн рублей.Весело сегодня у турков, которые проводят традиционный фестиваль вращающихся дервишей, посвященный великому философу и поэту Джелаладдину Руми. Ежегодно в турецкую Конью приезжают миллионы паломников, чтоб посмотреть, как пляшут дервиши. Зрелище и правда красивое: в ходе ритуала они быстро вращаются под аккомпанемент барабанов и тростниковых флейт, подняв правую руку, чтобы получить благословение неба, и опустив левую, чтобы передать благословение земле.Если сегодня вы проспите и опоздаете на работу, то вот вам отличный аргумент для начальника: вы в тренде, у вас День любителя поспать. Кто решил отмечать этот день, мы не знаем, но праздник получился хороший. Тем более, многие открытия и великие вещи придуманы именно во сне. Например, Менделееву приснилась таблица химических элементов, а Полу Маккартни - песня Yesterday.Еще сегодня День собутыльника, День сахарной ваты и День написания писем. Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея, Марка.Знаменательные датыВ этот день в 1678 году испанский священник и миссионер Луи Энпен стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад. А сегодня красота этого чуда природы привлекает туристов со всего света, что очень радует местных жителей. Они с удовольствием берут с приезжих доллары за ночлег и угощения, а заодно рассказывают интересные истории. Например, о том, что по Ниагарскому водопаду протекает 28 миллионов литров воды в секунду (и ведь не врут!)А в 1888-ом Шотландский ветеринар Джон Бойд Данлоп получил патент на изобретение велосипедной шины. Он придумал надеть на колесо трехколесного велосипеда своего 10-летнего сынишки широкие обручи, сделанные из шланга для поливки сада, и надуть их воздухом. Годом позже в Дублине был открыт целый завод велосипедных шин.Кто родился в этот день7 декабря свой 66-й День рождения отмечает солист группы "Моральный Кодекс" Сергей Мазаев. Это сегодня он известный музыкант и даже заслуженный артист России, а начало карьеры, по словам музыканта, было таким: "Когда я первый раз вышел на сцену, мне было четыре года, и я должен был читать стихотворение на большом концерте. Как только прозвучали аплодисменты и открыли занавес, я опешил от количества зрителей и… описался. В тот момент я решил, что должен стать музыкантом".Также в этот день в 1916 году родились советская летчица Екатерина Буданова. По одним данным, она совершила 266 боевых вылетов, сбила шесть немецких самолетов лично и пять в группе. По другим – 109 боевых вылетов и сбила три немецких самолета лично. По числу воздушных побед среди женщин-летчиц Буданова уступает только Лидии Литвяк.А еще в этот день в 1929 году родился советский режиссер-мультипликатор Борис Степанцев, создавший мультфильмы "Приключения Мурзилки" и "Малыш и Карлсон".
Какой сегодня праздник: 7 декабря

Что празднуют в России и в мире 7 декабря

00:00 07.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Сегодня мир празднует День гражданской авиации, в России отмечают День инженерно-авиационной службы ВКС, в Турции проходит фестиваль вращающихся дервишей, а еще это День любителей поспать. Седьмого декабря 1678 году европейцы обнаружили Ниагарский водопад, а в 1888 году Шотландский ветеринар Джон Данлоп получил патент на велосипедную шину. В этот день родились советская летчица Екатерина Буданова и российский музыкант Сергей Мазаев.

Что празднуют в мире

В Великобритании, Норвегии и Швеции более 40% пилотов признались ученым, что засыпали во время полета. И даже учитывая вышесказанное, самолеты считаются вторым по безопасности видом транспорта. На первом месте – эскалатор. Все это мы рассказываем в связи с Днем гражданской авиации, который придумали отмечать в ООН в 1996 году и с тех пор празднуют именно 7 декабря.
А вот в России свой праздник отмечают специалисты инженерно-авиационной службы отечественных Воздушно-космических войск. Первое подразделение авиационных инженеров в стране было создано в 1916 году во время Первой мировой войны и именовалось технико-эксплуатационной службой в структуре ВВС России. Кстати, авиационные инженеры – одна из самых высокооплачиваемых профессий в нашей стране: их средняя годовая зарплата больше 6 млн рублей.
Весело сегодня у турков, которые проводят традиционный фестиваль вращающихся дервишей, посвященный великому философу и поэту Джелаладдину Руми. Ежегодно в турецкую Конью приезжают миллионы паломников, чтоб посмотреть, как пляшут дервиши. Зрелище и правда красивое: в ходе ритуала они быстро вращаются под аккомпанемент барабанов и тростниковых флейт, подняв правую руку, чтобы получить благословение неба, и опустив левую, чтобы передать благословение земле.
Если сегодня вы проспите и опоздаете на работу, то вот вам отличный аргумент для начальника: вы в тренде, у вас День любителя поспать. Кто решил отмечать этот день, мы не знаем, но праздник получился хороший. Тем более, многие открытия и великие вещи придуманы именно во сне. Например, Менделееву приснилась таблица химических элементов, а Полу Маккартни - песня Yesterday.
Еще сегодня День собутыльника, День сахарной ваты и День написания писем. Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея, Марка.

Знаменательные даты

В этот день в 1678 году испанский священник и миссионер Луи Энпен стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад. А сегодня красота этого чуда природы привлекает туристов со всего света, что очень радует местных жителей. Они с удовольствием берут с приезжих доллары за ночлег и угощения, а заодно рассказывают интересные истории. Например, о том, что по Ниагарскому водопаду протекает 28 миллионов литров воды в секунду (и ведь не врут!)
А в 1888-ом Шотландский ветеринар Джон Бойд Данлоп получил патент на изобретение велосипедной шины. Он придумал надеть на колесо трехколесного велосипеда своего 10-летнего сынишки широкие обручи, сделанные из шланга для поливки сада, и надуть их воздухом. Годом позже в Дублине был открыт целый завод велосипедных шин.

Кто родился в этот день

7 декабря свой 66-й День рождения отмечает солист группы "Моральный Кодекс" Сергей Мазаев. Это сегодня он известный музыкант и даже заслуженный артист России, а начало карьеры, по словам музыканта, было таким: "Когда я первый раз вышел на сцену, мне было четыре года, и я должен был читать стихотворение на большом концерте. Как только прозвучали аплодисменты и открыли занавес, я опешил от количества зрителей и… описался. В тот момент я решил, что должен стать музыкантом".
Также в этот день в 1916 году родились советская летчица Екатерина Буданова. По одним данным, она совершила 266 боевых вылетов, сбила шесть немецких самолетов лично и пять в группе. По другим – 109 боевых вылетов и сбила три немецких самолета лично. По числу воздушных побед среди женщин-летчиц Буданова уступает только Лидии Литвяк.
А еще в этот день в 1929 году родился советский режиссер-мультипликатор Борис Степанцев, создавший мультфильмы "Приключения Мурзилки" и "Малыш и Карлсон".
