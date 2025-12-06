https://crimea.ria.ru/20251206/v-yalte-pyanyy-napal-s-nozhom-na-dvoikh-muzhchin-1151463543.html

В Ялте пьяный напал с ножом на двоих мужчин

Полицией Ялты установлены личности участников конфликта с применением холодного оружия. Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 06.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Полицией Ялты установлены личности участников конфликта с применением холодного оружия. Об этом сообщает МВД по РК."В ходе мониторинга сети Интернет правоохранители выявили видеозапись, на которой зафиксирована ссора между тремя мужчинами, переросшая в драку. По данному факту в УМВД по г. Ялта зарегистрировано сообщение, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Ялтинскими полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий все участники, причастные к конфликту установлены и задержаны", - говорится в сообщении. По предварительной информации, в субботу около 19-00 в районе автовокзала неизвестный напал с ножом на двоих мужчин. Зачинщик находился в состоянии опьянения, добавили в ведомстве. По данным МВД, в результате инцидента всем его участникам был причинен вред здоровью, они доставлены в медицинское учреждение.В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин конфликта, роли каждого из участников и степени их ответственности."Всем лицам будет дана правовая оценка и принято решение в установленном законом порядке", - заключили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

