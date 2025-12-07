https://crimea.ria.ru/20251207/kholodnye-dozhdi-i-veter-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1151421576.html

Холодные дожди и ветер: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму прохладно и ветрено. Холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах -... РИА Новости Крым, 07.12.2025

2025-12-07T00:01

крымская погода

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148509285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a773563ccb473a5dd3ee49fb2e6e8d56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму прохладно и ветрено. Холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах - сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-23 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, днем от +7 до +12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

