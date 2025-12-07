Холодные дожди и ветер: погода в Крыму в воскресенье

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму прохладно и ветрено. Холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах - сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-23 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, днем от +7 до +12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму прохладно и ветрено. Холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах - сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +7…+12 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-23 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, днем от +7 до +12.
