В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес"

Севастополь стал заключительным 89-м субъектом РФ, присоединившимся всероссийской акции "Сохраним лес". В городе заложили сосновый бор, высадив тысячу саженцев. РИА Новости Крым, 06.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Севастополь стал заключительным 89-м субъектом РФ, присоединившимся всероссийской акции "Сохраним лес". В городе заложили сосновый бор, высадив тысячу саженцев. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что севастопольцы не просто вышли на субботник – в Мекензиевском лесничестве заложили новый сосновый бор, высадив тысячу саженцев.Участниками стали сотрудники лесохозяйственных учреждений, представители органов власти, волонтеры движения "Экосистема", местные жители и волонтеры, рассказал губернатор.В седьмом сезоне акции "Сохраним лес" уже приняли участие более миллиона человек, которые высадили 70 миллионов деревьев. Высадки прошли во всех 89 регионах страны и продолжатся в декабре в южных субъектах.Акция "Сохраним лес" — это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку нацпроекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарниковВ лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьевНовый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе

севастополь

крым

