Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/v-sevastopole-zalozhili-novyy-sosnovyy-bor-v-ramkakh-aktsii-sokhranim-les-1151460888.html
В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес"
В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости Крым, 06.12.2025
В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес"
Севастополь стал заключительным 89-м субъектом РФ, присоединившимся всероссийской акции "Сохраним лес". В городе заложили сосновый бор, высадив тысячу саженцев. РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T18:51
2025-12-06T18:51
акция "сохраним лес"
сохраним лес
леса крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151460724_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_2c4ff89a3ea8c7037df3f14433477e7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Севастополь стал заключительным 89-м субъектом РФ, присоединившимся всероссийской акции "Сохраним лес". В городе заложили сосновый бор, высадив тысячу саженцев. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что севастопольцы не просто вышли на субботник – в Мекензиевском лесничестве заложили новый сосновый бор, высадив тысячу саженцев.Участниками стали сотрудники лесохозяйственных учреждений, представители органов власти, волонтеры движения "Экосистема", местные жители и волонтеры, рассказал губернатор.В седьмом сезоне акции "Сохраним лес" уже приняли участие более миллиона человек, которые высадили 70 миллионов деревьев. Высадки прошли во всех 89 регионах страны и продолжатся в декабре в южных субъектах.Акция "Сохраним лес" — это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку нацпроекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарниковВ лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьевНовый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
https://crimea.ria.ru/20251206/v-alushte-vysadili-kiparisy-na-allee-geroev-1151457256.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/06/1151460724_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_3af20eea270e785354e99f5944d7d740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
акция "сохраним лес", сохраним лес, леса крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новости крыма, крым
В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес"

Сосновый заложили в Севастополе в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" – Развожаев

18:51 06.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес"
В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции Сохраним лес
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Севастополь стал заключительным 89-м субъектом РФ, присоединившимся всероссийской акции "Сохраним лес". В городе заложили сосновый бор, высадив тысячу саженцев. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Наш город стал финальным, 89-м субъектом РФ, присоединившимся всероссийской акции "Сохраним лес", – сказано в сообщении.

Развожаев подчеркнул, что севастопольцы не просто вышли на субботник – в Мекензиевском лесничестве заложили новый сосновый бор, высадив тысячу саженцев.
Участниками стали сотрудники лесохозяйственных учреждений, представители органов власти, волонтеры движения "Экосистема", местные жители и волонтеры, рассказал губернатор.
В седьмом сезоне акции "Сохраним лес" уже приняли участие более миллиона человек, которые высадили 70 миллионов деревьев. Высадки прошли во всех 89 регионах страны и продолжатся в декабре в южных субъектах.
Акция "Сохраним лес" — это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку нацпроекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев
Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
В Алуште на Аллее Героев высадили кипарисы
14:22
В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
 
Акция "Сохраним лес"Сохраним лесЛеса КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
20:1619 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
19:45Европа потратила больше денег на газ из России, чем на помощь Киеву
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес"
18:36Названо "Слово года - 2025"
18:11Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
18:02Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге
17:45"Обратный эффект" – удары ВСУ по Новороссийску повысили стоимость нефти
17:25Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом
17:06Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
16:57В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1
16:39Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам
16:06Туристка повредила ногу в горах Крыма
15:32Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло
15:10В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ
14:54Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО
14:36ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
14:22В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
14:06В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
Лента новостейМолния