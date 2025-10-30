Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
В Гурзуфе появится новый парк и Малая беседка ветров
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкоро здесь вместо рева моторов бульдозеров будут звучать детские голоса
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ГУРЗУФ, 30 окт – РИА Новости Крым. Пока здесь активно гремит строительная техника, бульдозеры взрывают грязь между хвойными деревьями, но под умелыми руками рабочих уже проглядывают контуры абсолютно нового общественного пространства. Раньше на этой территории не было ничего – просто лес, а теперь будет парк, пригодный для отдыха как взрослых, так и детей разных возрастов.
"Путем голосования и по пожеланиями жителей была выбрана эта территория, площадь ее позволяла разместить несколько локаций для разных возрастных категорий. Это было пожелание жителей и была возможность разместить терренкур, спортивную площадку для возрастной группы от 7 до 14 лет и детскую площадку для малышей от 3 до 7 лет", – рассказала заместитель главы администрации Ялты-начальник департамента строительства и благоустройства Ирина Беломестнова.
Именно эту территорию для преображения местные жители выбрали для благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".
Как рассказывала глава администрации города Ялты Янина Павленко, инженеры долго бились над проектом, его пришлось переделывать: старались максимально сберечь имеющиеся на участке в 1,8 га деревья, в том числе массу краснокнижных, учесть охранную зону ЛЭП, проходящую по территории (в будущем она будет перенесена), учесть подпорные стены и выходящую здесь ливневую канализацию. По пожелания местных жителей, изначально заложенную в проекте скейт-площадку поменяли на памп-трек.
"Со стороны улицы Приветной будет также въезд для жителей маломобильных групп. Есть теневые зоны, где установлены скамейки, чтобы люди могли посидеть в тени либо наблюдать за детьми, которые гуляют в сквере", – также перечисляет Ирина Беломестнова.
То есть в новом парке появятся локации как для активного, так и для тихого отдыха – на любой вкус. Украшением парка станет дорожка для терренкура – она сделана на сваях. А это значит, что в окружении хвойных, дыша фитонцидами, можно будет ходить без луж круглогодично. Дорожка будет сделана таким образом, что количество ступеней на ней минимально.
Крутой склон строителям пришлось искусственно выравнивать, но деревья сохранены и взяты в специальные бетонные кольца большого диаметра – с учетом их роста и потребности в доступе воздуха и влаги к корневой системе. О сохранности будущей красоты позаботились заранее.
"Видеонаблюдение обязательно будет установлено и выведено на систему единой диспетчерской службы 112 города Ялта. Техусловия на это получены, работы ведутся в рамках проекта", – объяснила замглавы администрации Ялты.
Парк будет освещен, а вот коммуникации спрятаны: никаких столбов с висящими проводами – все заранее монтируется под настил терренкура.
Местные жители регулярно приходят на стройплощадку и пристально инспектируют ход работ, ведь благоустройство проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по программе "Формирование комфортной городской среды". И сумма на этот объект выделена немаленькая – чуть больше 125 миллионов рублей.
Кстати, в скором времени в Гурзуфе благодаря инициативности местных жителей, появится еще одно общественное пространство: проект так называемой "Малой беседки ветров" в поселке стал победителем конкурса "Активный горожанин-2025". Задумка предусматривает создание современной смотровой площадки с беседкой, которая станет новым общественным пространством для отдыха жителей и гостей региона, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
