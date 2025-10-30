https://crimea.ria.ru/20251030/novyy-park-dlya-vsekh-vozrastov-stroyat-v-gurzufe-1150559151.html

Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе

Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе

Пока здесь активно гремит строительная техника, бульдозеры взрывают грязь между хвойными деревьями, но под умелыми руками рабочих уже проглядывают контуры... РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T20:56

2025-10-30T20:56

2025-10-30T19:53

гурзуф

юбк

парки крыма

крым курортный

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150545667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e5fccf383c673f75f1e25c2c92fd3a0.jpg

ГУРЗУФ, 30 окт – РИА Новости Крым. Пока здесь активно гремит строительная техника, бульдозеры взрывают грязь между хвойными деревьями, но под умелыми руками рабочих уже проглядывают контуры абсолютно нового общественного пространства. Раньше на этой территории не было ничего – просто лес, а теперь будет парк, пригодный для отдыха как взрослых, так и детей разных возрастов.Именно эту территорию для преображения местные жители выбрали для благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".Как рассказывала глава администрации города Ялты Янина Павленко, инженеры долго бились над проектом, его пришлось переделывать: старались максимально сберечь имеющиеся на участке в 1,8 га деревья, в том числе массу краснокнижных, учесть охранную зону ЛЭП, проходящую по территории (в будущем она будет перенесена), учесть подпорные стены и выходящую здесь ливневую канализацию. По пожелания местных жителей, изначально заложенную в проекте скейт-площадку поменяли на памп-трек.То есть в новом парке появятся локации как для активного, так и для тихого отдыха – на любой вкус. Украшением парка станет дорожка для терренкура – она сделана на сваях. А это значит, что в окружении хвойных, дыша фитонцидами, можно будет ходить без луж круглогодично. Дорожка будет сделана таким образом, что количество ступеней на ней минимально.Крутой склон строителям пришлось искусственно выравнивать, но деревья сохранены и взяты в специальные бетонные кольца большого диаметра – с учетом их роста и потребности в доступе воздуха и влаги к корневой системе. О сохранности будущей красоты позаботились заранее.Парк будет освещен, а вот коммуникации спрятаны: никаких столбов с висящими проводами – все заранее монтируется под настил терренкура.Местные жители регулярно приходят на стройплощадку и пристально инспектируют ход работ, ведь благоустройство проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по программе "Формирование комфортной городской среды". И сумма на этот объект выделена немаленькая – чуть больше 125 миллионов рублей.Кстати, в скором времени в Гурзуфе благодаря инициативности местных жителей, появится еще одно общественное пространство: проект так называемой "Малой беседки ветров" в поселке стал победителем конкурса "Активный горожанин-2025". Задумка предусматривает создание современной смотровой площадки с беседкой, которая станет новым общественным пространством для отдыха жителей и гостей региона, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство туристического центра Саки – как идут работыВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территорииКогда закончат благоустройство парков Симферополя

https://crimea.ria.ru/20251007/ten-voda-i-kulturnyy-kod-kakimi-byt-novym-parkam-kryma-1150027894.html

гурзуф

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гурзуф, юбк, парки крыма, крым курортный, новости крыма