https://crimea.ria.ru/20251201/70-milionnoe-derevo-v-ramkakh-aktsii-sokhranim-les-vysadili-v-krymu-1151322698.html
70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"
70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости Крым, 01.12.2025
70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"
В Крыму посадили 70-милионное дерево рядом с поселком Орджоникидзе под Феодосией. Всего же участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской. Такие... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T17:35
2025-12-01T17:35
2025-12-01T17:36
акция "сохраним лес"
леса россии
севастополь
дагестан
экология
новости
новости севастополя
рослесхоз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151324123_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_1f8445b3280f07a056647817ae8ae3ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму посадили 70-милионное дерево рядом с поселком Орджоникидзе под Феодосией. Всего же участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской. Такие акции до конца сезона пройдут также в Севастополе и Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесхоза.Участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской на площади 2,5 гектара, добавили специалисты.В декабре высадки в рамках акции пройдут в южных регионах – в Крыму и Дагестане, завершаться посадки в Севастополе.Акция "Сохраним лес" – это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.В середине ноября сообщалось, что компенсаторная высадка зеленых насаждений стартовала в Симферополе. Всего в этом году запланировано 322 дерева, исходя из финансирования на текущий год. В следующем году этот объем увеличится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублейКрымский дуб стал одним из победителей всероссийского конкурса деревьев
севастополь
дагестан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151324123_83:0:1198:836_1920x0_80_0_0_08dfb8057945d398f88b62183b2f0e25.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акция "сохраним лес", леса россии, севастополь, дагестан, экология, новости, новости севастополя, рослесхоз
70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"
В Крыму высадили 70-милионное дерево в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес"
17:35 01.12.2025 (обновлено: 17:36 01.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму посадили 70-милионное дерево рядом с поселком Орджоникидзе под Феодосией. Всего же участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской. Такие акции до конца сезона пройдут также в Севастополе и Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
"Вблизи пгт Орджоникидзе Республики Крым высадили 70-милионное дерево в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес", достигнув постановленной цели на седьмой сезон", – сказано в сообщении.
Участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской на площади 2,5 гектара, добавили специалисты.
"За каждым высаженным деревом стоят тысячи людей – семьи, волонтеры, объединения, которые вложили частичку своего труда и души. Мы не только сохраняем и приумножаем леса, а создаем экологическое будущее для наших детей и внуков", – рассказал замруководителя Рослесхоза Александр Панфилов.
В декабре высадки в рамках акции пройдут в южных регионах – в Крыму и Дагестане, завершаться посадки в Севастополе.
Акция "Сохраним лес" – это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.
В середине ноября сообщалось, что компенсаторная высадка зеленых насаждений
стартовала в Симферополе. Всего в этом году запланировано 322 дерева, исходя из финансирования на текущий год. В следующем году этот объем увеличится.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: