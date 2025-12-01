https://crimea.ria.ru/20251201/70-milionnoe-derevo-v-ramkakh-aktsii-sokhranim-les-vysadili-v-krymu-1151322698.html

70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"

70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму посадили 70-милионное дерево рядом с поселком Орджоникидзе под Феодосией. Всего же участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской. Такие акции до конца сезона пройдут также в Севастополе и Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесхоза.Участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской на площади 2,5 гектара, добавили специалисты.В декабре высадки в рамках акции пройдут в южных регионах – в Крыму и Дагестане, завершаться посадки в Севастополе.Акция "Сохраним лес" – это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.В середине ноября сообщалось, что компенсаторная высадка зеленых насаждений стартовала в Симферополе. Всего в этом году запланировано 322 дерева, исходя из финансирования на текущий год. В следующем году этот объем увеличится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублейКрымский дуб стал одним из победителей всероссийского конкурса деревьев

