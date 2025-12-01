Рейтинг@Mail.ru
70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"
70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"
70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес" - РИА Новости Крым, 01.12.2025
70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"
В Крыму посадили 70-милионное дерево рядом с поселком Орджоникидзе под Феодосией. Всего же участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской. Такие... РИА Новости Крым, 01.12.2025
акция "сохраним лес"
леса россии
севастополь
дагестан
экология
новости
новости севастополя
рослесхоз
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151324123_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_1f8445b3280f07a056647817ae8ae3ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму посадили 70-милионное дерево рядом с поселком Орджоникидзе под Феодосией. Всего же участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской. Такие акции до конца сезона пройдут также в Севастополе и Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесхоза.Участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской на площади 2,5 гектара, добавили специалисты.В декабре высадки в рамках акции пройдут в южных регионах – в Крыму и Дагестане, завершаться посадки в Севастополе.Акция "Сохраним лес" – это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.В середине ноября сообщалось, что компенсаторная высадка зеленых насаждений стартовала в Симферополе. Всего в этом году запланировано 322 дерева, исходя из финансирования на текущий год. В следующем году этот объем увеличится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублейКрымский дуб стал одним из победителей всероссийского конкурса деревьев
севастополь
дагестан
РИА Новости Крым
Новости
акция "сохраним лес", леса россии, севастополь, дагестан, экология, новости, новости севастополя, рослесхоз
70-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"

В Крыму высадили 70-милионное дерево в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес"

17:35 01.12.2025 (обновлено: 17:36 01.12.2025)
 
© РослесхозВ Крыму высадили 70 миллионное дерево в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес"
В Крыму высадили 70 миллионное дерево в рамках Всероссийской акции Сохраним лес
© Рослесхоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму посадили 70-милионное дерево рядом с поселком Орджоникидзе под Феодосией. Всего же участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской. Такие акции до конца сезона пройдут также в Севастополе и Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
"Вблизи пгт Орджоникидзе Республики Крым высадили 70-милионное дерево в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес", достигнув постановленной цели на седьмой сезон", – сказано в сообщении.
Участники высадили почти 2,7 тысячи сеянцев сосны крымской на площади 2,5 гектара, добавили специалисты.
"За каждым высаженным деревом стоят тысячи людей – семьи, волонтеры, объединения, которые вложили частичку своего труда и души. Мы не только сохраняем и приумножаем леса, а создаем экологическое будущее для наших детей и внуков", – рассказал замруководителя Рослесхоза Александр Панфилов.
В декабре высадки в рамках акции пройдут в южных регионах – в Крыму и Дагестане, завершаться посадки в Севастополе.
Акция "Сохраним лес" – это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.
В середине ноября сообщалось, что компенсаторная высадка зеленых насаждений стартовала в Симферополе. Всего в этом году запланировано 322 дерева, исходя из финансирования на текущий год. В следующем году этот объем увеличится.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"
Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
Крымский дуб стал одним из победителей всероссийского конкурса деревьев
 
