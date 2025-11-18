Рейтинг@Mail.ru
18.11.2025
В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев
В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев
В Крыму продолжается Всероссийская акция "Сохраним лес". Молодые деревья высадили в Белогорском, Симферопольском, Степном и Евпаторийском лесничествах, сообщает РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается Всероссийская акция "Сохраним лес". Молодые деревья высадили в Белогорском, Симферопольском, Степном и Евпаторийском лесничествах, сообщает пресс-служба правительства республики.В акции участвовали сотрудники лесхозов, представители местной власти, местные жители.Всего в этом году в рамках акции "Сохраним лес" планируется высадить свыше 450 тысяч деревьев на площади 168 гектаров, уточнили в пресс-службе.1 ноября сообщалось, что на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес" высадили около 11 тысяч деревьев.Крым получит больше 180 миллионов рублей до 2028 года на восстановление лесных насаждений в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев

В Крыму высадили 180 тысяч деревьев на площади 58 гектаров

21:08 18.11.2025
 
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики КрымВ Крыму продолжается Всероссийская акция "Сохраним лес"
В Крыму продолжается Всероссийская акция Сохраним лес
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается Всероссийская акция "Сохраним лес". Молодые деревья высадили в Белогорском, Симферопольском, Степном и Евпаторийском лесничествах, сообщает пресс-служба правительства республики.
"В разных районах республики на площади 58 гектаров уже высадили 180 тысяч деревьев сосны крымской, дуба, ясеня, гледичии, клена, лоха узколистного. Акция прошла в Белогорском, Симферопольском, Степном и Евпаторийском лесничествах", – говорится в сообщении.
В акции участвовали сотрудники лесхозов, представители местной власти, местные жители.
Всего в этом году в рамках акции "Сохраним лес" планируется высадить свыше 450 тысяч деревьев на площади 168 гектаров, уточнили в пресс-службе.
1 ноября сообщалось, что на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес" высадили около 11 тысяч деревьев.
Крым получит больше 180 миллионов рублей до 2028 года на восстановление лесных насаждений в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщил глава республики Сергей Аксенов.
