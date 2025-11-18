https://crimea.ria.ru/20251118/v-lesnichestvakh-kryma-vysadili-180-tysyach-derevev-1151010722.html

В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев

В Крыму продолжается Всероссийская акция "Сохраним лес". Молодые деревья высадили в Белогорском, Симферопольском, Степном и Евпаторийском лесничествах, сообщает РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается Всероссийская акция "Сохраним лес". Молодые деревья высадили в Белогорском, Симферопольском, Степном и Евпаторийском лесничествах, сообщает пресс-служба правительства республики.В акции участвовали сотрудники лесхозов, представители местной власти, местные жители.Всего в этом году в рамках акции "Сохраним лес" планируется высадить свыше 450 тысяч деревьев на площади 168 гектаров, уточнили в пресс-службе.1 ноября сообщалось, что на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес" высадили около 11 тысяч деревьев.Крым получит больше 180 миллионов рублей до 2028 года на восстановление лесных насаждений в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщил глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственный интеллект следит за лесами ЯлтыНовый парк для всех возрастов строят в ГурзуфеЛес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги

