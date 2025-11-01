https://crimea.ria.ru/20251101/v-krymu-za-odin-den-vysadili-33-tysyachi-derevev-i-kustarnikov-1150601593.html

В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников

В рамках экологической акции "Чистый Крым" во всех регионах республики высадили 33 тысячи деревьев и кустарников, сообщил председатель Государственного совета...

крым

природа

новости

владимир константинов

ялта

янина павленко

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150600317_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a5838175dd071c71fa4cf77cf43c6972.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В рамках экологической акции "Чистый Крым" во всех регионах республики высадили 33 тысячи деревьев и кустарников, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.В акции приняли участие более 30 тысяч активистов, в том числе школьников.В Ялте высадили более 1000 деревьев и кустарников, сообщила глава администрации города Янина Павленко.В сквере имени Марии Чеховой появились 500 саженцев европейского бересклета, конского каштана, ягодного тиса, японской спиреи и других видов деревьев.Пионерский парк украсили еще 200 кустов лекарственной лавровишни, а в Стахановском сквере высадили 400 саженцев вяза.Кроме того, по всей территории муниципалитета прошла уборка.

