В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
В рамках экологической акции "Чистый Крым" во всех регионах республики высадили 33 тысячи деревьев и кустарников, сообщил председатель Государственного совета... РИА Новости Крым, 01.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В рамках экологической акции "Чистый Крым" во всех регионах республики высадили 33 тысячи деревьев и кустарников, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.В акции приняли участие более 30 тысяч активистов, в том числе школьников.В Ялте высадили более 1000 деревьев и кустарников, сообщила глава администрации города Янина Павленко.В сквере имени Марии Чеховой появились 500 саженцев европейского бересклета, конского каштана, ягодного тиса, японской спиреи и других видов деревьев.Пионерский парк украсили еще 200 кустов лекарственной лавровишни, а в Стахановском сквере высадили 400 саженцев вяза.Кроме того, по всей территории муниципалитета прошла уборка.
В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников

В Крыму высадили 33 тысячи деревьев и кустарников в рамках экологической акции

15:48 01.11.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Чистый Крым" в Большой Ялте
Акция Чистый Крым в Большой Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В рамках экологической акции "Чистый Крым" во всех регионах республики высадили 33 тысячи деревьев и кустарников, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
"Жители республики высадили порядка 33 тысяч зеленых насаждений в парках и скверах, лесной местности, а также убрали 2500 кубических метров мусора. Масштабный субботник прошел на 1119 локациях во всех городах и районах Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваАкция "Чистый Крым"
Акция Чистый Крым
© Telegram-канал Владимира Константинова
Акция "Чистый Крым"
В акции приняли участие более 30 тысяч активистов, в том числе школьников.
В Ялте высадили более 1000 деревьев и кустарников, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
В сквере имени Марии Чеховой появились 500 саженцев европейского бересклета, конского каштана, ягодного тиса, японской спиреи и других видов деревьев.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Чистый Крым" в Большой Ялте
Акция Чистый Крым в Большой Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Акция "Чистый Крым" в Большой Ялте
Пионерский парк украсили еще 200 кустов лекарственной лавровишни, а в Стахановском сквере высадили 400 саженцев вяза.
Кроме того, по всей территории муниципалитета прошла уборка.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Чистый Крым" в Большой Ялте
Акция Чистый Крым в Большой Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Акция "Чистый Крым" в Большой Ялте
