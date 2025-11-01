https://crimea.ria.ru/20251101/v-krymu-za-odin-den-vysadili-33-tysyachi-derevev-i-kustarnikov-1150601593.html
В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
В рамках экологической акции "Чистый Крым" во всех регионах республики высадили 33 тысячи деревьев и кустарников, сообщил председатель Государственного совета... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T15:48
2025-11-01T15:48
2025-11-01T15:48
крым
природа
новости
владимир константинов
ялта
янина павленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150600317_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a5838175dd071c71fa4cf77cf43c6972.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В рамках экологической акции "Чистый Крым" во всех регионах республики высадили 33 тысячи деревьев и кустарников, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.В акции приняли участие более 30 тысяч активистов, в том числе школьников.В Ялте высадили более 1000 деревьев и кустарников, сообщила глава администрации города Янина Павленко.В сквере имени Марии Чеховой появились 500 саженцев европейского бересклета, конского каштана, ягодного тиса, японской спиреи и других видов деревьев.Пионерский парк украсили еще 200 кустов лекарственной лавровишни, а в Стахановском сквере высадили 400 саженцев вяза.Кроме того, по всей территории муниципалитета прошла уборка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму В Крыму открывается знаменитый Бал хризантем - видео 1000-летние фисташки и дуб-богатырь: в Крыму растут старейшие деревья РФ
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150600317_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3c916753a5657a4f098a64694216048b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, природа, новости, владимир константинов, ялта, янина павленко
В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
В Крыму высадили 33 тысячи деревьев и кустарников в рамках экологической акции
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В рамках экологической акции "Чистый Крым" во всех регионах республики высадили 33 тысячи деревьев и кустарников, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
"Жители республики высадили порядка 33 тысяч зеленых насаждений в парках и скверах, лесной местности, а также убрали 2500 кубических метров мусора. Масштабный субботник прошел на 1119 локациях во всех городах и районах Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.
В акции приняли участие более 30 тысяч активистов, в том числе школьников.
В Ялте высадили более 1000 деревьев и кустарников, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
В сквере имени Марии Чеховой появились 500 саженцев европейского бересклета, конского каштана, ягодного тиса, японской спиреи и других видов деревьев.
Пионерский парк украсили еще 200 кустов лекарственной лавровишни, а в Стахановском сквере высадили 400 саженцев вяза.
Кроме того, по всей территории муниципалитета прошла уборка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: