1000-летние фисташки и дуб-богатырь: в Крыму растут старейшие деревья РФ

1000-летние фисташки и дуб-богатырь: в Крыму растут старейшие деревья РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Старые деревья – это прекрасный объект туризма. В этом уверен гид по Крыму, краевед Иван Коваленко. В эфире радио "Спутник в Крыму"он назвал ряд уникальных объектов показа для туристов как в Симферополе, так и по всему Крыму.Коваленко процитировал Пушкина, рассказывая о необходимости сохранять старые деревья: "гляжу ль на дуб уединенный, я мыслю: патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов".В Крыму, сказал он, растут и тысячелетние деревья, а самому старому дереву Крыма – около двух тысяч лет. Это олива на территории Никитского ботанического сада."Деревья по тысяче и чуть старше тысячи лет произрастают в основном на Южном берегу Крыма. Это дубы, это тис ягодный возрастом 1200 лет, он растет на вершине горы Ай-Петри и является памятником природы. Больше тысячи лет земляничник мелкоплодный растет на вершине горы Ай-Никола над местностью Ореанда. В Никитском ботаническом саду растут несколько фисташек по тысяче лет", - перечислил краевед.Также он назвал некоторые уникальные деревья крымской столицы. Это дуб Богатырь Тавриды в Детском парке Симферополя и еще несколько дубов в городе.Он также упомянул самую старую виноградную лозу на территории России, которая также растет в одном из дворов в пешеходной зоне крымской столицы на улице Екатериненской."Ее посадил хозяин дома Фридрих Федорович Папе. Такой был швейцарско-подданный, предприниматель. То есть он не был купцом официально, но он был торговцем того времени. И вот в начале 20 века, даже, наверное, в конце 19 века, там у него был доходный дом, с садом. В том числе он посадил и виноград. И эта лоза до сих пор растет, плодоносит. Толщина ее ствола - 3-4 кулака взрослого человека. Это белый столовый виноград", - назвал Коваленко еще один экскурсионный природный объект.По его словам, в южном засушливом Крыму всегда очень положительно и с большим уважением относились как к старым деревьям, так и процессу озеленения, и самим озеленителям полуострова.Ранее он выступил за то, чтобы отдать в музей спил погибшего памятника природы – пятиствольного каштана Мильгаузена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублейНовые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонтаСуворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России

