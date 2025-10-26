Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму

https://crimea.ria.ru/20251026/oleg-gazmanov-vysadil-svoe-derevo-na-zelenom-festivale-v-krymu-1150444134.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Народный артист России Олег Газманов принял участие в "Зеленом фестивале" арт-кластера "Таврида", где вместе с молодыми творцами и участниками высаживал деревья на территории мыса Меганом, передает корреспондент РИА Новости Крым.Артист рассказал, что посадка деревьев для него давно стала частью жизни и творчества. Первый саженец он посадил еще 30 лет назад на своем участке, а потом вышел за его пределы и оставил свой "зеленый след" в каждом городе, где гастролировал.Со временем инициатива превратилась в масштабную программу, включающую посадку деревьев к 9 Мая."Примерно 5 мая мы сажаем деревья теперь. Я назвал это "Посади дерево Победы". После этого стали писать "Лес Победы", "Аллея Победы". Но я очень рад, что это прижилось. Мы каждый год сажали. На сегодняшний момент уже больше 3000 деревьев, я уже перестал считать, если честно", – рассказал артист.И такой отклик от людей, по его словам, не может не радовать. Он отметил, что участие в подобных экологических инициативах как "Лес Победы" или "Зеленый фестиваль" воспитывает уважение к природе у молодого поколения.
12:14 26.10.2025 (обновлено: 12:17 26.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым.
Народный артист России Олег Газманов принял участие в "Зеленом фестивале" арт-кластера "Таврида", где вместе с молодыми творцами и участниками высаживал деревья на территории мыса Меганом, передает корреспондент РИА Новости Крым
Артист рассказал, что посадка деревьев для него давно стала частью жизни и творчества. Первый саженец он посадил еще 30 лет назад на своем участке, а потом вышел за его пределы и оставил свой "зеленый след" в каждом городе, где гастролировал.
"Я сажаю деревья там, где есть возможность. В Челябинске три моих сосны растут, в Минске, в Грозном. Во многих городах, где я на гастролях, если есть время и возможность, я сажаю деревья", – поделился Газманов.
Со временем инициатива превратилась в масштабную программу, включающую посадку деревьев к 9 Мая.
"Примерно 5 мая мы сажаем деревья теперь. Я назвал это "Посади дерево Победы". После этого стали писать "Лес Победы", "Аллея Победы". Но я очень рад, что это прижилось. Мы каждый год сажали. На сегодняшний момент уже больше 3000 деревьев, я уже перестал считать, если честно", – рассказал артист.
И такой отклик от людей, по его словам, не может не радовать. Он отметил, что участие в подобных экологических инициативах как "Лес Победы" или "Зеленый фестиваль" воспитывает уважение к природе у молодого поколения.
"Вот ребенок, который посадил дерево, он не будет его уже ломать. Он автоматически понимает, что это ему принадлежит. И вот если все наши граждане, сотни миллионов людей, посадят хотя бы один кустик или дерево, представляете, какая у нас будет страна", – выразил мнение Газманов.
