Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму
Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму
Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму
Народный артист России Олег Газманов принял участие в "Зеленом фестивале" арт-кластера "Таврида", где вместе с молодыми творцами и участниками высаживал деревья
2025-10-26T12:14
2025-10-26T12:17
арт-кластер "таврида"
новости крыма
крым
олег газманов
природа
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Народный артист России Олег Газманов принял участие в "Зеленом фестивале" арт-кластера "Таврида", где вместе с молодыми творцами и участниками высаживал деревья на территории мыса Меганом, передает корреспондент РИА Новости Крым.Артист рассказал, что посадка деревьев для него давно стала частью жизни и творчества. Первый саженец он посадил еще 30 лет назад на своем участке, а потом вышел за его пределы и оставил свой "зеленый след" в каждом городе, где гастролировал.Со временем инициатива превратилась в масштабную программу, включающую посадку деревьев к 9 Мая."Примерно 5 мая мы сажаем деревья теперь. Я назвал это "Посади дерево Победы". После этого стали писать "Лес Победы", "Аллея Победы". Но я очень рад, что это прижилось. Мы каждый год сажали. На сегодняшний момент уже больше 3000 деревьев, я уже перестал считать, если честно", – рассказал артист.И такой отклик от людей, по его словам, не может не радовать. Он отметил, что участие в подобных экологических инициативах как "Лес Победы" или "Зеленый фестиваль" воспитывает уважение к природе у молодого поколения.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" – информационные партнеры фестиваля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублейВ Крыму поставят елку из кораблей и якорейНа "Таврида.АРТ" заработала первая в России подводная почта
Новости
арт-кластер "таврида", новости крыма, крым, олег газманов, природа
Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму

Олег Газманов принял участие в "Зеленом фестивале" в Крыму и высади свое дерево

12:14 26.10.2025 (обновлено: 12:17 26.10.2025)
 
© РИА Новости КрымОлег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму
Олег Газманов высадил свое дерево на Зеленом фестивале в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Народный артист России Олег Газманов принял участие в "Зеленом фестивале" арт-кластера "Таврида", где вместе с молодыми творцами и участниками высаживал деревья на территории мыса Меганом, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Артист рассказал, что посадка деревьев для него давно стала частью жизни и творчества. Первый саженец он посадил еще 30 лет назад на своем участке, а потом вышел за его пределы и оставил свой "зеленый след" в каждом городе, где гастролировал.
"Я сажаю деревья там, где есть возможность. В Челябинске три моих сосны растут, в Минске, в Грозном. Во многих городах, где я на гастролях, если есть время и возможность, я сажаю деревья", – поделился Газманов.
Со временем инициатива превратилась в масштабную программу, включающую посадку деревьев к 9 Мая.
"Примерно 5 мая мы сажаем деревья теперь. Я назвал это "Посади дерево Победы". После этого стали писать "Лес Победы", "Аллея Победы". Но я очень рад, что это прижилось. Мы каждый год сажали. На сегодняшний момент уже больше 3000 деревьев, я уже перестал считать, если честно", – рассказал артист.
И такой отклик от людей, по его словам, не может не радовать. Он отметил, что участие в подобных экологических инициативах как "Лес Победы" или "Зеленый фестиваль" воспитывает уважение к природе у молодого поколения.

"Вот ребенок, который посадил дерево, он не будет его уже ломать. Он автоматически понимает, что это ему принадлежит. И вот если все наши граждане, сотни миллионов людей, посадят хотя бы один кустик или дерево, представляете, какая у нас будет страна", – выразил мнение Газманов.

РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" – информационные партнеры фестиваля.
