В Крыму открывается знаменитый Бал хризантем - видео

В Крыму открывается знаменитый Бал хризантем - видео - РИА Новости Крым, 22.10.2025

В Крыму открывается знаменитый Бал хризантем - видео

23 октября в Никитском ботаническом саду откроется 72-й Бал хризантем – один из самых ожидаемых осенний праздников на Южном берегу Крыма. Корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T16:41

2025-10-22T16:41

2025-10-22T16:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 23 октября в Никитском ботаническом саду откроется 72-й Бал хризантем – один из самых ожидаемых осенний праздников на Южном берегу Крыма. Корреспондент РИА Новости Крым побывала на выставке уже сегодня и узнала, что приготовили для гостей экспозиции.По ее словам, выставочная территория за десятилетия значительно расширилась и сейчас занимает около 0,35 гектара. Каждый год здесь представляют новые сорта, и нынешняя экспозиция не стала исключением. Посетители увидят рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 мелкоцветковых.Новинки и поэзия названийВ этом сезоне Никитский сад представит 14 сортов собственной селекции и 7 голландских новинок. Среди новых крупноцветковых гибридов – "Гости из будущего", "Жемчужные бусы", "Осенний сон" и другие.Смыкова поделилась, что придумать имя для нового сорта непросто: специалисты ориентируются на окраску, форму соцветия и особенности растения, но стараются чтобы название звучало поэтично.Как рождаются новые сортаНовые гибриды в Никитском саду получают с помощью межсортовых скрещиваний и свободного опыления. Из сотен сеянцев специалисты отбирают только самые элитные формы, которые затем размножают и изучают в течение нескольких лет.Особое место занимает участок "Назови меня", действующий с 2013 года. Здесь растут около 4,5 тысяч сеянцев, среди которых рождаются будущие сорта. Посетители могут предложить им названия, и лучшие из них включаются в государственный реестр. Среди уже зарегистрированных – "Мисс Вселенная", "Веселая дама", "Бальное платье".Простая в уходе и устойчивая к климатуХризантема, по словам Смыковой, неприхотлива и хорошо переносит климат Южного берега Крыма. Крупноцветковые сорта требуют больше ухода – формирование куста и удаление лишних побегов, – тогда как мелкоцветковые растут проще, но не менее эффектно.Анемоны и пауки: уникальные формы в коллекцииВыставка хризантем традиционно собирает тысячи гостей и пользуется популярностью не только в Крыму, но и за его пределами. Этому способствует не только климат, но и богатая коллекция сада, где сохраняются сорта еще 1935 года.В ассортименте представлены все 11 известных классов хризантем – шаровидные, анемоновидные, пауковидные и другие формы соцветий. По словам Смыковой, однажды селекционеры решили высадить ромашковидные цветки просто для заполнения участка и были удивлены восторженной реакцией посетителей: именно эти простые формы вызвали наибольший интерес.Цветочный праздник продолжаетсяБал хризантем продлится до конца ноября, если позволит погода. Посетителям советуют прийти дважды – сначала, чтобы увидеть раннецветущие сорта, а затем средние и поздние, которых в коллекции большинство.Традиционно на выставке выберут "Королеву бала" – лучший сорт по мнению зрителей и специалистов. В этом году Никитский ботанический сад назовет уже девятнадцатую обладательницу этого титула.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

