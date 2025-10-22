В Крыму открывается знаменитый Бал хризантем - видео
В Крыму откроется Бал хризантем – рекордные 470 сортов и новые шедевры селекции
16:41 22.10.2025 (обновлено: 16:55 22.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 23 октября в Никитском ботаническом саду откроется 72-й Бал хризантем – один из самых ожидаемых осенний праздников на Южном берегу Крыма. Корреспондент РИА Новости Крым побывала на выставке уже сегодня и узнала, что приготовили для гостей экспозиции.
"Первая выставка хризантем была организована в далеком 1953 году. После триумфального успеха было решено проводить ее ежегодно уже в открытом грунте", – рассказала научный сотрудник лаборатории цветоводства сада Наталия Смыкова.
По ее словам, выставочная территория за десятилетия значительно расширилась и сейчас занимает около 0,35 гектара. Каждый год здесь представляют новые сорта, и нынешняя экспозиция не стала исключением. Посетители увидят рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 мелкоцветковых.
Новинки и поэзия названий
В этом сезоне Никитский сад представит 14 сортов собственной селекции и 7 голландских новинок. Среди новых крупноцветковых гибридов – "Гости из будущего", "Жемчужные бусы", "Осенний сон" и другие.
Смыкова поделилась, что придумать имя для нового сорта непросто: специалисты ориентируются на окраску, форму соцветия и особенности растения, но стараются чтобы название звучало поэтично.
"До китайских селекционеров – родоначальников хризантем – нам еще очень далеко, конечно. Они дают своим новинкам необыкновенные названия. У нас есть в коллекции их сорта "Весенний рассвет на дамбе сути", "Темное пламя - мягкое золото". Раньше еще были "Золотые нити проникают сквозь шторы" и другие. Очень поэтично", – рассказала она.
Как рождаются новые сорта
Новые гибриды в Никитском саду получают с помощью межсортовых скрещиваний и свободного опыления. Из сотен сеянцев специалисты отбирают только самые элитные формы, которые затем размножают и изучают в течение нескольких лет.
Особое место занимает участок "Назови меня", действующий с 2013 года. Здесь растут около 4,5 тысяч сеянцев, среди которых рождаются будущие сорта. Посетители могут предложить им названия, и лучшие из них включаются в государственный реестр. Среди уже зарегистрированных – "Мисс Вселенная", "Веселая дама", "Бальное платье".
Простая в уходе и устойчивая к климату
Хризантема, по словам Смыковой, неприхотлива и хорошо переносит климат Южного берега Крыма. Крупноцветковые сорта требуют больше ухода – формирование куста и удаление лишних побегов, – тогда как мелкоцветковые растут проще, но не менее эффектно.
"Хризантема довольно холодостойкая, замечательно переносит жару в наших климатических условиях. Многие сорта даже в открытом грунте радуют своей красотой, когда другие культуры уже увяли. В наших условия хризантемы могут цвести до середины декабря", – рассказала специалист.
Анемоны и пауки: уникальные формы в коллекции
Выставка хризантем традиционно собирает тысячи гостей и пользуется популярностью не только в Крыму, но и за его пределами. Этому способствует не только климат, но и богатая коллекция сада, где сохраняются сорта еще 1935 года.
В ассортименте представлены все 11 известных классов хризантем – шаровидные, анемоновидные, пауковидные и другие формы соцветий. По словам Смыковой, однажды селекционеры решили высадить ромашковидные цветки просто для заполнения участка и были удивлены восторженной реакцией посетителей: именно эти простые формы вызвали наибольший интерес.
Цветочный праздник продолжается
Бал хризантем продлится до конца ноября, если позволит погода. Посетителям советуют прийти дважды – сначала, чтобы увидеть раннецветущие сорта, а затем средние и поздние, которых в коллекции большинство.
Традиционно на выставке выберут "Королеву бала" – лучший сорт по мнению зрителей и специалистов. В этом году Никитский ботанический сад назовет уже девятнадцатую обладательницу этого титула.
