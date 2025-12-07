Рейтинг@Mail.ru
В малых городах и селах Крыма идет приток населения – почему их выбирают - РИА Новости Крым, 07.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251207/v-malykh-gorodakh-i-selakh-kryma-idet-pritok-naseleniya--pochemu-ikh-vybirayut-1151351891.html
В малых городах и селах Крыма идет приток населения – почему их выбирают
В малых городах и селах Крыма идет приток населения – почему их выбирают - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В малых городах и селах Крыма идет приток населения – почему их выбирают
В Крыму отмечается рост и развитие малых городов и сел в связи с притоком граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T21:32
2025-12-07T21:32
радио "спутник в крыму"
крым
благоустройство
села крыма
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост и развитие малых городов и сел в связи с притоком граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.Главные факторы, способствующие развитию сел и поселков на полуострове, по мнению председателя комитета, являются улучшение инфраструктуры Крыма и приток жителей с материковой части России."Многие жители материковой части России приобретают жилье у нас. Зачастую это сезонная история, но так или иначе она работает…. А что касается инфраструктуры, здесь все в принципе очень просто. За 10 лет Крым уже практически не узнать в плане инфраструктуры", – сказал собеседник.По информации Романа Шантаева, сейчас в Государственном совете республики проходит конкурс на звание "Лучший сельский населенный пункт".Огромные вложения также осуществляются и в социальную инфраструктуру поселков Крыма – поликлиники, больницы, ФАПы открывают почти ежедневно, сказал Шантаев. И отметил, что все, что необходимо по стандартам, есть практически в каждом селе. А где еще не хватает – в этом году, в следующем откроется. Также налажено транспортное сообщение между населенными пунктами."В последние два года – это просто...какой-то марафон строительства дорог. Даже маленькие дороги между селами, именно межпоселенческие строятся качественно", – подчеркнул собеседник.Совокупность всех вышеперечисленных факторов способствует заинтересованности в проживании и приобретении недвижимости и земли в поселках Крыма жителями других регионов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
В малых городах и селах Крыма идет приток населения – почему их выбирают

В Крыму отмечается приток населения в малые населенные пункты

21:32 07.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост и развитие малых городов и сел в связи с притоком граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.

"У нас города и села даже сливаются вместе. Вот возьмем, например, город Симферополь и Симферопольский район. Тот же квартал Жигулина роща – это уже далеко не Симферополь. Мирное…. И таких много… Чтобы добраться от любого села до Симферополя, нужно 30-40 минут", – сказал гость эфира.

Главные факторы, способствующие развитию сел и поселков на полуострове, по мнению председателя комитета, являются улучшение инфраструктуры Крыма и приток жителей с материковой части России.
"Многие жители материковой части России приобретают жилье у нас. Зачастую это сезонная история, но так или иначе она работает…. А что касается инфраструктуры, здесь все в принципе очень просто. За 10 лет Крым уже практически не узнать в плане инфраструктуры", – сказал собеседник.
По информации Романа Шантаева, сейчас в Государственном совете республики проходит конкурс на звание "Лучший сельский населенный пункт".
"В этом году у нас беспрецедентное количество участников. Если в прошлом году их было 15, то в этом году 50. Есть, что показать! Работы, которые были поданы, – удивляют. В некоторых сельских населенных пунктах по 10 полноценных общественно-массовых зон отдыха. И это все возникло за последние 5-6 лет. Парки, скверы, ухоженные пешеходные дорожки, стадионы и мини-стадионы", – поделился председатель комитета.
Огромные вложения также осуществляются и в социальную инфраструктуру поселков Крыма – поликлиники, больницы, ФАПы открывают почти ежедневно, сказал Шантаев. И отметил, что все, что необходимо по стандартам, есть практически в каждом селе. А где еще не хватает – в этом году, в следующем откроется. Также налажено транспортное сообщение между населенными пунктами.
"В последние два года – это просто...какой-то марафон строительства дорог. Даже маленькие дороги между селами, именно межпоселенческие строятся качественно", – подчеркнул собеседник.
Совокупность всех вышеперечисленных факторов способствует заинтересованности в проживании и приобретении недвижимости и земли в поселках Крыма жителями других регионов России.

"Я уверен, что оттока (населения – ред.) точно не будет, а будет только развитие. И мы с вами увидим, что через пять лет село будет еще привлекательнее. Это видно уже сейчас", – подытожил гость эфира.

