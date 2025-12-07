https://crimea.ria.ru/20251207/v-malykh-gorodakh-i-selakh-kryma-idet-pritok-naseleniya--pochemu-ikh-vybirayut-1151351891.html

В малых городах и селах Крыма идет приток населения – почему их выбирают

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост и развитие малых городов и сел в связи с притоком граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.Главные факторы, способствующие развитию сел и поселков на полуострове, по мнению председателя комитета, являются улучшение инфраструктуры Крыма и приток жителей с материковой части России."Многие жители материковой части России приобретают жилье у нас. Зачастую это сезонная история, но так или иначе она работает…. А что касается инфраструктуры, здесь все в принципе очень просто. За 10 лет Крым уже практически не узнать в плане инфраструктуры", – сказал собеседник.По информации Романа Шантаева, сейчас в Государственном совете республики проходит конкурс на звание "Лучший сельский населенный пункт".Огромные вложения также осуществляются и в социальную инфраструктуру поселков Крыма – поликлиники, больницы, ФАПы открывают почти ежедневно, сказал Шантаев. И отметил, что все, что необходимо по стандартам, есть практически в каждом селе. А где еще не хватает – в этом году, в следующем откроется. Также налажено транспортное сообщение между населенными пунктами."В последние два года – это просто...какой-то марафон строительства дорог. Даже маленькие дороги между селами, именно межпоселенческие строятся качественно", – подчеркнул собеседник.Совокупность всех вышеперечисленных факторов способствует заинтересованности в проживании и приобретении недвижимости и земли в поселках Крыма жителями других регионов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

