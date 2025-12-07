https://crimea.ria.ru/20251207/v-uzbekistane-proizoshlo-trete-za-dva-dnya-zemletryasenie-1151471753.html
В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение
Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло на востоке Узбекистана, сообщает МЧС страны. РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло на востоке Узбекистана, сообщает МЧС страны.Эпицентр землетрясения находился в 135 километрах на юго-восток от Ташкента в Папском районе Наманганской области.Накануне в том же месте были дважды зафиксированы толчки силой до трех баллов. Сообщений о разрушениях и пострадавших также не поступало.Также в субботу землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуЖдать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в ТурцииЗемлетрясение у Крыма почувствовали пчелы
