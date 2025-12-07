https://crimea.ria.ru/20251207/v-uzbekistane-proizoshlo-trete-za-dva-dnya-zemletryasenie-1151471753.html

В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение

В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение - РИА Новости Крым, 07.12.2025

В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение

Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло на востоке Узбекистана, сообщает МЧС страны. РИА Новости Крым, 07.12.2025

2025-12-07T18:52

2025-12-07T18:52

2025-12-07T18:52

узбекистан

новости

сейсмология

природа

происшествия

стихия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_183:1:600:236_1920x0_80_0_0_246af21babd806f6354c22630e02c88a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло на востоке Узбекистана, сообщает МЧС страны.Эпицентр землетрясения находился в 135 километрах на юго-восток от Ташкента в Папском районе Наманганской области.Накануне в том же месте были дважды зафиксированы толчки силой до трех баллов. Сообщений о разрушениях и пострадавших также не поступало.Также в субботу землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуЖдать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в ТурцииЗемлетрясение у Крыма почувствовали пчелы

узбекистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

узбекистан, новости, сейсмология, природа, происшествия, стихия, землетрясение