В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение
В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение
Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло на востоке Узбекистана, сообщает МЧС страны. РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T18:52
2025-12-07T18:52
узбекистан
новости
сейсмология
природа
происшествия
стихия
землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло на востоке Узбекистана, сообщает МЧС страны.Эпицентр землетрясения находился в 135 километрах на юго-восток от Ташкента в Папском районе Наманганской области.Накануне в том же месте были дважды зафиксированы толчки силой до трех баллов. Сообщений о разрушениях и пострадавших также не поступало.Также в субботу землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров.
узбекистан
узбекистан, новости, сейсмология, природа, происшествия, стихия, землетрясение
В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение

Третье за два дня землетрясение силой до трех баллов произошло в Узбекистане

18:52 07.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло на востоке Узбекистана, сообщает МЧС страны.
"В Наманганской и Ферганской областях в 16:31 (14:31 мск – ред.) произошло землетрясение. Толчки составили около двух-трех баллов. Пострадавших нет", – сказано в сообщении МЧС.
Эпицентр землетрясения находился в 135 километрах на юго-восток от Ташкента в Папском районе Наманганской области.
Накануне в том же месте были дважды зафиксированы толчки силой до трех баллов. Сообщений о разрушениях и пострадавших также не поступало.
Также в субботу землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 49 километрах к северо-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы
 
УзбекистанНовостиСейсмологияПриродаПроисшествияСтихияЗемлетрясение
 
