Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать
Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать
В преддверии Нового года аферисты создают фейковые сайты по продаже новогодних товаров и услуг аниматоров, рассылают опасные открытки и предлагают фальшивые...
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года аферисты создают фейковые сайты по продаже новогодних товаров и услуг аниматоров, рассылают опасные открытки и предлагают фальшивые билеты на Кремлевскую елку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы "Мошеловка" Народного фронта.Кроме того, аферисты копируют сайты известных брендов и маркетплейсов и "продают" новогодние товары по заниженным ценам – на деле покупатель переводит деньги и ничего не получает – массово рассылают "интерактивные новогодние открытки" и письма с фишинговыми ссылками о премиях и корпоративах якобы от имени кадровых отделов, бухгалтерии и руководства, переход по которым ведет к установкие программ-вымогателей.После предоплаты билеты не присылают вовсе или же присылают фальшивые. В более изощренных схемах с карты могут несанкционированно и дальше списываться средства.Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщили ранее в МВД Крыма. По данным ведомства, аферисты продолжают работать по разными схемам: от звонков из "спецслужб" до использования сторонних вредоносных ссылок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерамиЧетыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублейНеудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы
Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать
Фальшивые новогодние сайты и не только создают аферисты в преддверии праздников
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года аферисты создают фейковые сайты по продаже новогодних товаров и услуг аниматоров, рассылают опасные открытки и предлагают фальшивые билеты на Кремлевскую елку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Аферисты в лице Деда Мороза и Снегурочки: злоумышленники создают поддельные сайты или размещают объявления об услугах аниматоров, часто по заниженным ценам. После внесения предоплаты они бесследно исчезают, оставляя детей без праздника. В более опасном сценарии костюмы используются для проникновения в дом с целью кражи ценностей", – цитирует издание данные "Мышеловки".
Кроме того, аферисты копируют сайты известных брендов и маркетплейсов и "продают" новогодние товары по заниженным ценам – на деле покупатель переводит деньги и ничего не получает – массово рассылают "интерактивные новогодние открытки" и письма с фишинговыми ссылками о премиях и корпоративах якобы от имени кадровых отделов, бухгалтерии и руководства, переход по которым ведет к установкие программ-вымогателей.
"Злоумышленники также создают клоны страниц официальных сайтов концертных залов, театров и билетных агрегаторов, активно размещают объявления в соцсетях о продаже "дефицитных" билетов на главные новогодние представления, такие как Кремлевская елка и другие популярные шоу для детей", – предупредили эксперты.
После предоплаты билеты не присылают вовсе или же присылают фальшивые. В более изощренных схемах с карты могут несанкционированно и дальше списываться средства.
Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей,
сообщили ранее в МВД Крыма. По данным ведомства, аферисты продолжают работать по разными схемам: от звонков из "спецслужб" до использования сторонних вредоносных ссылок.
