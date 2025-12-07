https://crimea.ria.ru/20251207/moshenniki-obnovili-novogodnie-skhemy--chto-nuzhno-znat-1151464924.html

Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать

2025-12-07T17:16

новый год 2026

новый год

новости

интернет

соцсети

кибербезопасность

мошенничество

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года аферисты создают фейковые сайты по продаже новогодних товаров и услуг аниматоров, рассылают опасные открытки и предлагают фальшивые билеты на Кремлевскую елку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы "Мошеловка" Народного фронта.Кроме того, аферисты копируют сайты известных брендов и маркетплейсов и "продают" новогодние товары по заниженным ценам – на деле покупатель переводит деньги и ничего не получает – массово рассылают "интерактивные новогодние открытки" и письма с фишинговыми ссылками о премиях и корпоративах якобы от имени кадровых отделов, бухгалтерии и руководства, переход по которым ведет к установкие программ-вымогателей.После предоплаты билеты не присылают вовсе или же присылают фальшивые. В более изощренных схемах с карты могут несанкционированно и дальше списываться средства.Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщили ранее в МВД Крыма. По данным ведомства, аферисты продолжают работать по разными схемам: от звонков из "спецслужб" до использования сторонних вредоносных ссылок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерамиЧетыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублейНеудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы

Новости

