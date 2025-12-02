https://crimea.ria.ru/20251202/zvonki-ot-sluzhb-i-vrednye-ssylki-moshenniki-ukrali-u-krymchan-145-mln-1151339183.html

Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млн

С 24 по 30 ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщают в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 02.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. С 24 по 30 ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщают в МВД Крыма.По данным ведомства, аферисты продолжают работать по разными схемам: от звонков из "спецслужб" до использования сторонних вредоносных ссылок. Так, одной из жертв стала жительница Красноперекопска. Ей позвонил якобы сотрудник Центробанка и сообщил о подозрительной активности на ее аккаунте в Госуслугах. Мошенник предложил женщине немедленно перевести все деньги на "безопасный" счет. Доверчивость стоила пострадавшей 334 тысяч рублей.Жительнице Красногвардейского района поступил телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов с сообщением о том, что ее дочь является виновницей дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим. Чтобы не доводить дело до суда и избежать уголовной ответственности, пенсионерке предложили заплатить деньги. Она передала 1 миллион рублей приехавшему к ней курьеру, рассказали в полиции о еще одном случае.Попасть на уловку мошенников можно не только по звонку, но и через соцсети и мессенджеры. Например, жительнице Белогорского района пришло сообщение от подруги с просьбой срочно одолжить 22 тысячи. Женщина направила деньги по указанному счету, а после выяснилось, что аккаунт просительницы был взломан. По такой же схеме лишилась 10 тысяч рублей жительница Ялты.В полиции также предупреждают о сторонних приложениях и вредоносных ссылках. Керчанин познакомился на сайте знакомств с девушкой. Та, спустя время, сама пригласила его в кино и направила ссылку на сайт для бронирования билетов. Молодой человек перешел по ней, указал данные банковской карты и "купил билеты" на 7 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что на прошлой неделе жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным мошенникам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенниковОбезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариусаМошенники используют искусственный интеллект – как распознать уловки

