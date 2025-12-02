Рейтинг@Mail.ru
Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млн - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251202/zvonki-ot-sluzhb-i-vrednye-ssylki-moshenniki-ukrali-u-krymchan-145-mln-1151339183.html
Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млн
Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млн - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млн
С 24 по 30 ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщают в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T22:07
2025-12-02T22:07
мошенничество
крым
новости крыма
общество
мвд по республике крым
киберпреступность
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147483385_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_11114289ea72020e6246e7e0710e709c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. С 24 по 30 ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщают в МВД Крыма.По данным ведомства, аферисты продолжают работать по разными схемам: от звонков из "спецслужб" до использования сторонних вредоносных ссылок. Так, одной из жертв стала жительница Красноперекопска. Ей позвонил якобы сотрудник Центробанка и сообщил о подозрительной активности на ее аккаунте в Госуслугах. Мошенник предложил женщине немедленно перевести все деньги на "безопасный" счет. Доверчивость стоила пострадавшей 334 тысяч рублей.Жительнице Красногвардейского района поступил телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов с сообщением о том, что ее дочь является виновницей дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим. Чтобы не доводить дело до суда и избежать уголовной ответственности, пенсионерке предложили заплатить деньги. Она передала 1 миллион рублей приехавшему к ней курьеру, рассказали в полиции о еще одном случае.Попасть на уловку мошенников можно не только по звонку, но и через соцсети и мессенджеры. Например, жительнице Белогорского района пришло сообщение от подруги с просьбой срочно одолжить 22 тысячи. Женщина направила деньги по указанному счету, а после выяснилось, что аккаунт просительницы был взломан. По такой же схеме лишилась 10 тысяч рублей жительница Ялты.В полиции также предупреждают о сторонних приложениях и вредоносных ссылках. Керчанин познакомился на сайте знакомств с девушкой. Та, спустя время, сама пригласила его в кино и направила ссылку на сайт для бронирования билетов. Молодой человек перешел по ней, указал данные банковской карты и "купил билеты" на 7 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что на прошлой неделе жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным мошенникам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенниковОбезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариусаМошенники используют искусственный интеллект – как распознать уловки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147483385_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_d50d60917e1bd34b9e0151507fdd965e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, крым, новости крыма, общество, мвд по республике крым, киберпреступность, кибербезопасность
Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млн

За неделю мошенники разными схемами обманули крымчан на 14,5 млн рублей – МВД

22:07 02.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги на клавиатуре
Деньги на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. С 24 по 30 ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщают в МВД Крыма.
По данным ведомства, аферисты продолжают работать по разными схемам: от звонков из "спецслужб" до использования сторонних вредоносных ссылок. Так, одной из жертв стала жительница Красноперекопска. Ей позвонил якобы сотрудник Центробанка и сообщил о подозрительной активности на ее аккаунте в Госуслугах. Мошенник предложил женщине немедленно перевести все деньги на "безопасный" счет. Доверчивость стоила пострадавшей 334 тысяч рублей.
Жительнице Красногвардейского района поступил телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов с сообщением о том, что ее дочь является виновницей дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим. Чтобы не доводить дело до суда и избежать уголовной ответственности, пенсионерке предложили заплатить деньги. Она передала 1 миллион рублей приехавшему к ней курьеру, рассказали в полиции о еще одном случае.
Попасть на уловку мошенников можно не только по звонку, но и через соцсети и мессенджеры. Например, жительнице Белогорского района пришло сообщение от подруги с просьбой срочно одолжить 22 тысячи. Женщина направила деньги по указанному счету, а после выяснилось, что аккаунт просительницы был взломан. По такой же схеме лишилась 10 тысяч рублей жительница Ялты.
В полиции также предупреждают о сторонних приложениях и вредоносных ссылках. Керчанин познакомился на сайте знакомств с девушкой. Та, спустя время, сама пригласила его в кино и направила ссылку на сайт для бронирования билетов. Молодой человек перешел по ней, указал данные банковской карты и "купил билеты" на 7 тысяч рублей.
"Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции", – напомнили в МВД.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным мошенникам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников
Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
Мошенники используют искусственный интеллект – как распознать уловки
 
МошенничествоКрымНовости КрымаОбществоМВД по Республике КрымКиберпреступностьКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млн
21:5717 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под Арзамасом
21:43Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму
21:22В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества
21:14Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактов
20:54Отмена скидок на маркетплейсах - мнения за и против
20:44Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа
20:39Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения
20:28Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа
20:04В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
19:51Медузы из бухты Ласпи уже не выйдут: что привело к их скоплению
19:37В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому
19:24Роскомнадзор за месяц отразил более тысячи DDoS-атак из-за рубежа
19:10В Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу
18:57Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер
18:33Готовы прямо сейчас: Путин ответил Европе на заявления о войне с Россией
18:12Россия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря
18:10Путин: бюджет России обеспечит полное финансирование ключевых приоритетов
17:48Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин
17:44Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение
Лента новостейМолния