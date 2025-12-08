https://crimea.ria.ru/20251208/Kakoy-segodnya-prazdnik-8-dekabrya_-1117724086.html

Какой сегодня праздник: 8 декабря

Какой сегодня праздник: 8 декабря - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Какой сегодня праздник: 8 декабря

Сегодня во всем мире отмечают День художника и День путешественника во времени, в России – День казначейства. Также в этот день в 1991 году подписано соглашение

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День художника и День путешественника во времени, в России – День казначейства. Также в этот день в 1991 году подписано соглашение о роспуске СССР и создании СНГ. Именинники дня – Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, американская актриса Ким Бейсингер.Что празднуют в миреВ 2007 году ассоциация "Искусство народов мира" учредила очередной День художника в году. Всего таких дней четыре, но именно сегодняшняя дата считается международной. Поскольку в глубине души каждый человек немножко художник, отмечать этот праздник могут все. Кстати, если вас как художника не понимают, не отчаивайтесь. Ведь не отчаялся же Анри Матисс, работа которого 46 дней провисела верх тормашками на выставке в Нью-Йорке, прежде чем кто-то заметил.А вот еще история. Был такой Эндрю Карлсин, который при помощи 800 долларов заработал на фондовой бирже 350 млн, проведя 126 сделок за две недели. Когда его задержали сотрудники ФБР, Эндрю признался, что прибыл из 2256 года на машине времени - специально чтобы немножко подзаработать. Признался и вскоре исчез. Эту историю мы рассказываем не просто так, а по случаю Дня путешественника во времени.Чтобы поздравить путешественника во времени, его еще нужно поискать. А вот работники казначейства не такая редкость. Сегодня они принимают поздравления с профессиональным праздником. Это потому, что 8 декабря 1992 года президент Борис Ельцин своим указом создал структуру органов Федерального казначейства.Еще сегодня День великого незнания, День рождественского свитера и День шоколадного пирожного. Именины у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Ивана, Василия, Виктора, Александра, Григория, Кузьмы.Знаменательные датыВ 1991 году президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о роспуске СССР и создании СНГ. Кстати, как-то великий Байрон высказался по схожему поводу так: "Тысячи лет едва достаточно, чтобы создать государство, одного часа довольно, чтобы оно развеялось в прах".В 1964 году на экраны вышел легендарный фильм "Анжелика – маркиза ангелов", который стал первой экранизацией серии книг об Анжелике. Успех картины в СССР был настолько масштабным и ярким, что фильм за короткое время увидели почти 50 миллионов человек. В стране появилось много новорожденных девочек с именем Анжелика или Анжела, а советские женщины атаковали парикмахерские, чтобы сделать прическу "под Анжелику".Кто родился в этот деньСвой 91-й день рождения 8 декабря отмечает Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Актриса сыграла в 80-ти фильмах, многие из которых стали шедеврами. Между тем, звездных ролей в ее карьере могло бы быть еще больше. Так, Фрейндлих пробовалась на главную роль в самом новогоднем фильме СССР "Ирония судьбы". В роли Нади Эльдар Рязанов видел именно ее, но в театре Ленсовета, куда он отдал свою пьесу, все распределили иначе.72 года сегодня исполняется американской актрисе, обладательнице премий "Оскар" и "Золотой глобус" и покорительнице мужских сердец Ким Бейсингер. "Я замечаю, что ближе к старости люди часто стараются возвращаться к тому, о чем мечтали в детстве. Я хотела быть писателем, а еще певицей. Но пока я продолжаю сниматься в кино, значит, старость еще довольно далеко", – сказала в одном из интервью нестареющая красотка.Также в этот день родились древнеримский поэт Гораций, французский изобретатель Эмиль Рейно, американский певец Джим Моррисон, американская певица Ники Минаж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

