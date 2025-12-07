https://crimea.ria.ru/20251207/makron-ugrozhaet-kitayu-poshlinami-ot-evrosoyuza-1151469301.html

Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза

Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза - РИА Новости Крым, 07.12.2025

Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового... РИА Новости Крым, 07.12.2025

2025-12-07T16:07

2025-12-07T16:07

2025-12-07T16:07

эммануэль макрон

франция

европа

европейский союз (ес)

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151469458_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a1cb333b1139b1213b34a95e6c9bdb58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР.В публикации отмечается, что Макрон резко выступил против Китая, пригрозив ему пошлинами. Он призвал китайские компании инвестировать в Европу, включая передачу технологий. Президент Франции также призвал к корректировке денежно-кредитной политики в еврозоне.Как отмечается в публикации, Макрон сказал, что обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом президент Франции выразил надежду, что все еще существует возможность мирного урегулирования спора между Европой и Китаем, а именно гигантского дефицита в торговле между Старым Светом и Поднебесной, который в прошлом году превысил 300 миллиардов евро.Макрон предложил взаимный отказ от "агрессивной политики", как, например, ограничений на экспорт оборудования для полупроводников со стороны Евросоюза и ограничения на экспорт редкоземельных металлов со стороны КНР. Также он призвал китайские компании инвестировать в Европу.Эти заявления президент Франции сделал после возвращения из Китая, где побывал на этой неделе с государственным визитом. В четверг в Пекине состоялись переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и Макроном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям УиткоффаФранцузские ЧВК на Украине станут законной целью армии России – СВРФранция передумала немедленно посылать на Украину свои войска

франция

европа

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, европа, европейский союз (ес), китай