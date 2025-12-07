Рейтинг@Mail.ru
Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза
Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T16:07
2025-12-07T16:07
эммануэль макрон
франция
европа
европейский союз (ес)
китай
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР.В публикации отмечается, что Макрон резко выступил против Китая, пригрозив ему пошлинами. Он призвал китайские компании инвестировать в Европу, включая передачу технологий. Президент Франции также призвал к корректировке денежно-кредитной политики в еврозоне.Как отмечается в публикации, Макрон сказал, что обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом президент Франции выразил надежду, что все еще существует возможность мирного урегулирования спора между Европой и Китаем, а именно гигантского дефицита в торговле между Старым Светом и Поднебесной, который в прошлом году превысил 300 миллиардов евро.Макрон предложил взаимный отказ от "агрессивной политики", как, например, ограничений на экспорт оборудования для полупроводников со стороны Евросоюза и ограничения на экспорт редкоземельных металлов со стороны КНР. Также он призвал китайские компании инвестировать в Европу.Эти заявления президент Франции сделал после возвращения из Китая, где побывал на этой неделе с государственным визитом. В четверг в Пекине состоялись переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и Макроном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям УиткоффаФранцузские ЧВК на Украине станут законной целью армии России – СВРФранция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
франция
европа
китай
эммануэль макрон, франция, европа, европейский союз (ес), китай
Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза

Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза из-за торговых разногласий

16:07 07.12.2025
 
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР.
В публикации отмечается, что Макрон резко выступил против Китая, пригрозив ему пошлинами. Он призвал китайские компании инвестировать в Европу, включая передачу технологий. Президент Франции также призвал к корректировке денежно-кредитной политики в еврозоне.

"Китай готов нанести удар в самое сердце европейской промышленной модели. Я сказал (китайцам – ред.), что если они не отреагируют, то мы, европейцы, будем вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США, например, ввести пошлины на китайские товары", – цитирует издание заявление Макрона.

Как отмечается в публикации, Макрон сказал, что обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом президент Франции выразил надежду, что все еще существует возможность мирного урегулирования спора между Европой и Китаем, а именно гигантского дефицита в торговле между Старым Светом и Поднебесной, который в прошлом году превысил 300 миллиардов евро.
Макрон предложил взаимный отказ от "агрессивной политики", как, например, ограничений на экспорт оборудования для полупроводников со стороны Евросоюза и ограничения на экспорт редкоземельных металлов со стороны КНР. Также он призвал китайские компании инвестировать в Европу.
Эти заявления президент Франции сделал после возвращения из Китая, где побывал на этой неделе с государственным визитом. В четверг в Пекине состоялись переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и Макроном.
Эммануэль МакронФранцияЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Китай
 
