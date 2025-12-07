https://crimea.ria.ru/20251207/makron-ugrozhaet-kitayu-poshlinami-ot-evrosoyuza-1151469301.html
Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза
Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T16:07
2025-12-07T16:07
2025-12-07T16:07
эммануэль макрон
франция
европа
европейский союз (ес)
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151469458_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a1cb333b1139b1213b34a95e6c9bdb58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР.В публикации отмечается, что Макрон резко выступил против Китая, пригрозив ему пошлинами. Он призвал китайские компании инвестировать в Европу, включая передачу технологий. Президент Франции также призвал к корректировке денежно-кредитной политики в еврозоне.Как отмечается в публикации, Макрон сказал, что обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом президент Франции выразил надежду, что все еще существует возможность мирного урегулирования спора между Европой и Китаем, а именно гигантского дефицита в торговле между Старым Светом и Поднебесной, который в прошлом году превысил 300 миллиардов евро.Макрон предложил взаимный отказ от "агрессивной политики", как, например, ограничений на экспорт оборудования для полупроводников со стороны Евросоюза и ограничения на экспорт редкоземельных металлов со стороны КНР. Также он призвал китайские компании инвестировать в Европу.Эти заявления президент Франции сделал после возвращения из Китая, где побывал на этой неделе с государственным визитом. В четверг в Пекине состоялись переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и Макроном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям УиткоффаФранцузские ЧВК на Украине станут законной целью армии России – СВРФранция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
франция
европа
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151469458_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_0545458ac856f2f3166f8579b78f96a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, европа, европейский союз (ес), китай
Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза
Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза из-за торговых разногласий
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos пригрозил
Китаю пошлинами от Евросоюза, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР.
В публикации отмечается, что Макрон резко выступил против Китая, пригрозив ему пошлинами. Он призвал китайские компании инвестировать в Европу, включая передачу технологий. Президент Франции также призвал к корректировке денежно-кредитной политики в еврозоне.
"Китай готов нанести удар в самое сердце европейской промышленной модели. Я сказал (китайцам – ред.), что если они не отреагируют, то мы, европейцы, будем вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США, например, ввести пошлины на китайские товары", – цитирует издание заявление Макрона.
Как отмечается в публикации, Макрон сказал, что обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом президент Франции выразил надежду, что все еще существует возможность мирного урегулирования спора между Европой и Китаем, а именно гигантского дефицита в торговле между Старым Светом и Поднебесной, который в прошлом году превысил 300 миллиардов евро.
Макрон предложил взаимный отказ от "агрессивной политики", как, например, ограничений на экспорт оборудования для полупроводников со стороны Евросоюза и ограничения на экспорт редкоземельных металлов со стороны КНР. Также он призвал китайские компании инвестировать в Европу.
Эти заявления президент Франции сделал после возвращения из Китая, где побывал на этой неделе с государственным визитом. В четверг в Пекине состоялись переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и Макроном.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: