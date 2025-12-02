Рейтинг@Mail.ru
Французские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Французские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР
Французские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Французские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР
Французские ЧВК в случае участия в вооруженном конфликте на Украине станут первоочередной законной целью ВС РФ. Об этом заявили в Службе внешней разведки... РИА Новости Крым, 02.12.2025
РИА Новости Крым
Новости
Французские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР

В СВР предостерегли французские ЧВК от участия в конфликте на Украине

11:25 02.12.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Французские ЧВК в случае участия в вооруженном конфликте на Украине станут первоочередной законной целью ВС РФ. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.
Как сообщили в пресс-бюро ведомства, Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. Для этого, в частности, разработан правительственный декрет № 2025-1030 от 31 октября 2025 года, которым разрешается задействовать ЧВК для оказания помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения".
"Даже у неискушенного европейского обывателя не вызывает сомнений, какая страна подразумевается", - отметили в СВР.
Там напомнили, что находящиеся в распоряжении Киева системы ПВО и самолеты F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей, а для освоения другой сложной техники, в частности истребителей Mirage, нужно время и квалификация.
"Вот для этого Киеву и понадобятся зарубежные ЧВК, оснащенные современным западным, прежде всего, французским вооружением", - говорится в сообщении Службы.
Однако это не даст Парижу уйти от ответственности за участие своих военных в конфликте.
"Присутствие на Украине французских ЧВК, скромно названных в упомянутом декрете "референс-операторами" Министерства вооруженных сил, будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях против России. Как следствие, французские ЧВК станут первоочередной законной целью ВС РФ", - подчеркнули в СВР.
Ранее сообщалось, что французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров иностранного легиона, штурмовики уже находятся в приграничных регионах Польши.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не станет немедленно посылать свои войска на Украину, однако формирования смогут стать частью так называемых "сил сдерживания" уже после прекращения конфликта.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
