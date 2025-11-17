Рейтинг@Mail.ru
Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/zelenskiy-dogovorilsya-s-makronom-o-zakupke-istrebiteley-i-pvo-1150975123.html
Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. Об РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T14:43
2025-11-17T14:46
владимир зеленский
эммануэль макрон
украина
франция
поставки западного оружия украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150123700_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_c996e1a20af192c0e0e1da83a7808407.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале."Подписали вместе с Эммануэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование французской оборонной промышленной и технологической базы", - сообщил Зеленский.Также Зеленский анонсировал уже в этом году совместные проекты по производству дронов-перехватчиков, а также работу над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть встроены в украинские беспилотники.Сделку между Украиной и Францией о закупках Киевом систем противовоздушной обороны SAMP/T ранее анонсировали британские СМИ. По информации издания, Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне сообщений о резком продвижении наземных войск ВС РФ на юго-востоке Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военныхВмешательство Европы мешает поиску компромиссов по УкраинеЧем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин
украина
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150123700_0:44:1280:1004_1920x0_80_0_0_11472f31b8c57a8b8b7c10fbc25dcfad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, франция, поставки западного оружия украине, новости
Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО

Зеленский и Макрон подписали декларацию о закупах Киевом французской военной техники

14:43 17.11.2025 (обновлено: 14:46 17.11.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
"Подписали вместе с Эммануэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование французской оборонной промышленной и технологической базы", - сообщил Зеленский.
Речь, в том числе, идет о закупке 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радаров к системам ПВО, ракет класса "воздух-воздух" и авиабомб.
Также Зеленский анонсировал уже в этом году совместные проекты по производству дронов-перехватчиков, а также работу над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть встроены в украинские беспилотники.
Сделку между Украиной и Францией о закупках Киевом систем противовоздушной обороны SAMP/T ранее анонсировали британские СМИ. По информации издания, Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне сообщений о резком продвижении наземных войск ВС РФ на юго-востоке Запорожской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин
 
Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраинаФранцияПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Медведев обозначил сроки окончания СВО
17:52Умеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандала
17:29Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
17:10В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских
16:55На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы
16:28В Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублей
16:07Сильный ветер обрушится на Севастополь
15:57Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света
15:47В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника
15:31Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
15:10Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
15:06Крымчанин ответит за отдых со стрельбой
15:00В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИ
14:43Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
14:34Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
14:10В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
14:05ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
13:44Новости СВО: Киев за сутки снова потерял больше тысячи боевиков
13:22В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
13:14В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
Лента новостейМолния