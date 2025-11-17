https://crimea.ria.ru/20251117/zelenskiy-dogovorilsya-s-makronom-o-zakupke-istrebiteley-i-pvo-1150975123.html
Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. Об РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T14:43
2025-11-17T14:43
2025-11-17T14:46
владимир зеленский
эммануэль макрон
украина
франция
поставки западного оружия украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150123700_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_c996e1a20af192c0e0e1da83a7808407.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале."Подписали вместе с Эммануэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование французской оборонной промышленной и технологической базы", - сообщил Зеленский.Также Зеленский анонсировал уже в этом году совместные проекты по производству дронов-перехватчиков, а также работу над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть встроены в украинские беспилотники.Сделку между Украиной и Францией о закупках Киевом систем противовоздушной обороны SAMP/T ранее анонсировали британские СМИ. По информации издания, Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне сообщений о резком продвижении наземных войск ВС РФ на юго-востоке Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военныхВмешательство Европы мешает поиску компромиссов по УкраинеЧем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин
украина
франция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150123700_0:44:1280:1004_1920x0_80_0_0_11472f31b8c57a8b8b7c10fbc25dcfad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, франция, поставки западного оружия украине, новости
Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
Зеленский и Макрон подписали декларацию о закупах Киевом французской военной техники
14:43 17.11.2025 (обновлено: 14:46 17.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
"Подписали вместе с Эммануэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование французской оборонной промышленной и технологической базы", - сообщил Зеленский.
Речь, в том числе, идет о закупке 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радаров к системам ПВО, ракет класса "воздух-воздух" и авиабомб.
Также Зеленский анонсировал уже в этом году совместные проекты по производству дронов-перехватчиков, а также работу над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть встроены в украинские беспилотники.
Сделку между Украиной и Францией
о закупках Киевом систем противовоздушной обороны SAMP/T ранее анонсировали британские СМИ. По информации издания, Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне сообщений о резком продвижении наземных войск ВС РФ на юго-востоке Запорожской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: