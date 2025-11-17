https://crimea.ria.ru/20251117/zelenskiy-dogovorilsya-s-makronom-o-zakupke-istrebiteley-i-pvo-1150975123.html

Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале."Подписали вместе с Эммануэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование французской оборонной промышленной и технологической базы", - сообщил Зеленский.Также Зеленский анонсировал уже в этом году совместные проекты по производству дронов-перехватчиков, а также работу над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть встроены в украинские беспилотники.Сделку между Украиной и Францией о закупках Киевом систем противовоздушной обороны SAMP/T ранее анонсировали британские СМИ. По информации издания, Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне сообщений о резком продвижении наземных войск ВС РФ на юго-востоке Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военныхВмешательство Европы мешает поиску компромиссов по УкраинеЧем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин

