https://crimea.ria.ru/20251117/kogda-zakonchitsya-svo--makron-i-zelenskiy-obsudili-sroki-1150981782.html

Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки

Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T17:29

2025-11-17T17:29

2025-11-17T17:54

новости сво

эммануэль макрон

мнения

новости

украина

в мире

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144706472_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1de1942e256049b7308de574360bf432.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года. Об этом сообщают французские СМИ.Последние решения Евросоюза, включая новые санкции, стали реальными поворотными моментами в оказании давления на Россию, выразил мнение французский президент.Также в понедельник Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что поражение Киева неизбежно, и чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры, которую страна когда-то имела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаЗеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликтаТрамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, эммануэль макрон, мнения, новости, украина, в мире, владимир зеленский