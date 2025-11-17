https://crimea.ria.ru/20251117/kogda-zakonchitsya-svo--makron-i-zelenskiy-obsudili-sroki-1150981782.html
Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027...
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года. Об этом сообщают французские СМИ.Последние решения Евросоюза, включая новые санкции, стали реальными поворотными моментами в оказании давления на Россию, выразил мнение французский президент.Также в понедельник Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что поражение Киева неизбежно, и чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры, которую страна когда-то имела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаЗеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликтаТрамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
СВО может закончиться до 2027 года – Макрон на встрече с Зеленским
