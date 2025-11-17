Рейтинг@Mail.ru
17.11.2025
Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T17:29
2025-11-17T17:54
новости сво
эммануэль макрон
мнения
новости
украина
в мире
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года. Об этом сообщают французские СМИ.Последние решения Евросоюза, включая новые санкции, стали реальными поворотными моментами в оказании давления на Россию, выразил мнение французский президент.Также в понедельник Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что поражение Киева неизбежно, и чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры, которую страна когда-то имела.
украина
новости сво, эммануэль макрон, мнения, новости, украина, в мире, владимир зеленский
Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки

СВО может закончиться до 2027 года – Макрон на встрече с Зеленским

17:29 17.11.2025 (обновлено: 17:54 17.11.2025)
 
© AP Photo Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo Justin Tallis
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года. Об этом сообщают французские СМИ.

"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", – цитирует заявление Макрона РИА Новости.

Последние решения Евросоюза, включая новые санкции, стали реальными поворотными моментами в оказании давления на Россию, выразил мнение французский президент.
Также в понедельник Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что поражение Киева неизбежно, и чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры, которую страна когда-то имела.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
СВО скоро закончится – прогноз эксперта
Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта
Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
 
Новости СВОЭммануэль МакронМненияНовостиУкраинаВ миреВладимир Зеленский
 
