Франция передумала немедленно посылать на Украину свои войска

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Франция не станет немедленно посылать свои войска на Украину, однако формирования смогут стать частью так называемых "сил сдерживания" уже после прекращения конфликта. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.По его словам, "силы сдерживания" планируются для обеспечения безопасности Украины после урегулирования конфликта. Кроме того, иностранные формирования будут обучать украинскую армию. "Силы" буду состоять из трех компонентов: сухопутного, воздушного и морского. Активное участие в этом, помимо Франции, готовы принять еще около 20 стран. При этом, уточнил Макрон, базироваться военные будут скорее всего не на территории Украины."Они ("силы сдерживания" – ред.) необязательно будут развернуты на Украине. Они, скорее, могут быть развернуты в соседних странах, но будут тесно взаимодействовать с украинскими войсками для обеспечения безопасности украинского воздушного пространства", – сказал французский лидер.Ранее сообщалось, что французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров иностранного легиона, штурмовики уже находятся в приграничных регионах Польши.В МИД РФ неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группеПрезидент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили срокиЗеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО26 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах

