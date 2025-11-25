Рейтинг@Mail.ru
Франция передумала немедленно посылать на Украину свои войска - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Франция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
Франция передумала немедленно посылать на Украину свои войска - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Франция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
Франция не станет немедленно посылать свои войска на Украину, однако формирования смогут стать частью так называемых "сил сдерживания" уже после прекращения... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T12:59
2025-11-25T12:59
эммануэль макрон
франция
украина
новости
нато
политика
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Франция не станет немедленно посылать свои войска на Украину, однако формирования смогут стать частью так называемых "сил сдерживания" уже после прекращения конфликта. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.По его словам, "силы сдерживания" планируются для обеспечения безопасности Украины после урегулирования конфликта. Кроме того, иностранные формирования будут обучать украинскую армию. "Силы" буду состоять из трех компонентов: сухопутного, воздушного и морского. Активное участие в этом, помимо Франции, готовы принять еще около 20 стран. При этом, уточнил Макрон, базироваться военные будут скорее всего не на территории Украины."Они ("силы сдерживания" – ред.) необязательно будут развернуты на Украине. Они, скорее, могут быть развернуты в соседних странах, но будут тесно взаимодействовать с украинскими войсками для обеспечения безопасности украинского воздушного пространства", – сказал французский лидер.Ранее сообщалось, что французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров иностранного легиона, штурмовики уже находятся в приграничных регионах Польши.В МИД РФ неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группеПрезидент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
эммануэль макрон, франция, украина, новости, нато, политика, в мире
Франция передумала немедленно посылать на Украину свои войска

Французские войска могут стать "силами сдерживания" уже после прекращения огня на Украине

12:59 25.11.2025
 
© AP Photo Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo Justin Tallis
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Франция не станет немедленно посылать свои войска на Украину, однако формирования смогут стать частью так называемых "сил сдерживания" уже после прекращения конфликта. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что французы не должны паниковать. Я вижу, что многие люди… боятся, что мы (немедленно – ред.) отправим (на Украину – ред.) войска. Это не так", – сказал Макрон в интервью радиостанции RTL.
По его словам, "силы сдерживания" планируются для обеспечения безопасности Украины после урегулирования конфликта. Кроме того, иностранные формирования будут обучать украинскую армию. "Силы" буду состоять из трех компонентов: сухопутного, воздушного и морского. Активное участие в этом, помимо Франции, готовы принять еще около 20 стран. При этом, уточнил Макрон, базироваться военные будут скорее всего не на территории Украины.
"Они ("силы сдерживания" – ред.) необязательно будут развернуты на Украине. Они, скорее, могут быть развернуты в соседних странах, но будут тесно взаимодействовать с украинскими войсками для обеспечения безопасности украинского воздушного пространства", – сказал французский лидер.
Ранее сообщалось, что французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров иностранного легиона, штурмовики уже находятся в приграничных регионах Польши.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
