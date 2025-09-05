https://crimea.ria.ru/20250905/lyubye-voyska-na-ukraine-stanut-zakonnymi-tselyami-rossii---putin-1149228815.html
Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин
2025-09-05T09:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины сделает их законной целью для Армии России. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.При этом если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда в нахождении иностранных контингентов на территории Украины нет смысла, добавил российский лидер.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250905/vmeshatelstvo-evropy-meshaet-poisku-kompromissov-po-ukraine-1149224673.html
