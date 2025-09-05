https://crimea.ria.ru/20250905/lyubye-voyska-na-ukraine-stanut-zakonnymi-tselyami-rossii---putin-1149228815.html

Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин

Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин

Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины сделает их законной целью для Армии России. Об этом завил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T09:14

2025-09-05T09:14

2025-09-05T09:20

владимир путин (политик)

россия

новости сво

украина

коллективный запад

новости

безопасность

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149229122_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_2bac193ba04a29fe2aadd1758ad8cb3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины сделает их законной целью для Армии России. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.При этом если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда в нахождении иностранных контингентов на территории Украины нет смысла, добавил российский лидер.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250905/vmeshatelstvo-evropy-meshaet-poisku-kompromissov-po-ukraine-1149224673.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости сво, украина, коллективный запад, новости, безопасность, вооруженные силы россии