Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин
Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин
Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин
Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины сделает их законной целью для Армии России. Об этом завил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T09:14
2025-09-05T09:20
владимир путин (политик)
россия
новости сво
украина
коллективный запад
новости
безопасность
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины сделает их законной целью для Армии России. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.При этом если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда в нахождении иностранных контингентов на территории Украины нет смысла, добавил российский лидер.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
владимир путин (политик), россия, новости сво, украина, коллективный запад, новости, безопасность, вооруженные силы россии
Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин

Иностранные воинские контингенты на Украине станут законной целью для РФ – Путин

09:14 05.09.2025 (обновлено: 09:20 05.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины сделает их законной целью для Армии России. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.
"Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", – заявил Путин.
При этом если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда в нахождении иностранных контингентов на территории Украины нет смысла, добавил российский лидер.
"Потому что если договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет выполнять", – заявил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
