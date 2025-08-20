Рейтинг@Mail.ru
Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины
Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины
Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T14:39
2025-08-20T15:50
сергей лавров
новости
мнения
россия
коллективный запад
переговоры
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148862541_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_b32fc33e5ddd37f0a6d37021c574c52f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров совместной пресс-конференции с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.Лавров отметил, что в вопросе гарантий для Украины следует ориентироваться на наработки, достигнутые на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года. Он напомнил, что тогда украинская сторона сама предложила, что среди основных принципов договоренности о завершении боевых действий и обеспечения устойчивого урегулирования были отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, а также подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины."В этом контексте украинская сторона предложила - а наша делегация тогда согласилась - разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, то есть Россия, Китай, США, Франция, Британия и плюс отельные страны. Упоминалась Германия, Турция и другие страны, заинтересованные в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности", – уточнил глава МИД РФ.Данное предложение означало безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, и безопасность обеспечивалась бы на равноправной, равной и неделимой основе. Этот подход Россия в 2022 году поддержала и готова была подписать итоговый документ, однако на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и запретил лидерам киевского режима подписывать с РФ соглашение, настаивая на продолжении боевых действий.Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.При этом Трамп заявил, что страны Европы могут предоставить гарантии безопасности для Украины, но не в формате НАТО.
россия
украина
сергей лавров, новости, мнения, россия, коллективный запад, переговоры, украина
Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины

РФ согласна на обеспечение безопасности Украины постоянными членами Совбеза ООН – Лавров

14:39 20.08.2025 (обновлено: 15:50 20.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров совместной пресс-конференции с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
"Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными", – сказал министр.
Лавров отметил, что в вопросе гарантий для Украины следует ориентироваться на наработки, достигнутые на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года. Он напомнил, что тогда украинская сторона сама предложила, что среди основных принципов договоренности о завершении боевых действий и обеспечения устойчивого урегулирования были отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, а также подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины.
"В этом контексте украинская сторона предложила - а наша делегация тогда согласилась - разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, то есть Россия, Китай, США, Франция, Британия и плюс отельные страны. Упоминалась Германия, Турция и другие страны, заинтересованные в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности", – уточнил глава МИД РФ.
Данное предложение означало безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, и безопасность обеспечивалась бы на равноправной, равной и неделимой основе. Этот подход Россия в 2022 году поддержала и готова была подписать итоговый документ, однако на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и запретил лидерам киевского режима подписывать с РФ соглашение, настаивая на продолжении боевых действий.
Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации.

"Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. На Западе, и в первую очередь в США, хорошо понимают, что обсуждать вопросы безопасности без РФ – это утопия и путь в никуда", – заключил министр.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
При этом Трамп заявил, что страны Европы могут предоставить гарантии безопасности для Украины, но не в формате НАТО.
