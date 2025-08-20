https://crimea.ria.ru/20250820/lavrov-oboznachil-pozitsiyu-rf-po-obespecheniyu-garantiy-bezopasnosti-ukrainy-1148862203.html
Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины
Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины
Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T14:39
2025-08-20T14:39
2025-08-20T15:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров совместной пресс-конференции с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.Лавров отметил, что в вопросе гарантий для Украины следует ориентироваться на наработки, достигнутые на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года. Он напомнил, что тогда украинская сторона сама предложила, что среди основных принципов договоренности о завершении боевых действий и обеспечения устойчивого урегулирования были отказ Украины от вступления в НАТО или любые другие военные блоки, а также подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины."В этом контексте украинская сторона предложила - а наша делегация тогда согласилась - разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, то есть Россия, Китай, США, Франция, Британия и плюс отельные страны. Упоминалась Германия, Турция и другие страны, заинтересованные в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности", – уточнил глава МИД РФ.Данное предложение означало безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, и безопасность обеспечивалась бы на равноправной, равной и неделимой основе. Этот подход Россия в 2022 году поддержала и готова была подписать итоговый документ, однако на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и запретил лидерам киевского режима подписывать с РФ соглашение, настаивая на продолжении боевых действий.Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.При этом Трамп заявил, что страны Европы могут предоставить гарантии безопасности для Украины, но не в формате НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белый дом: США помогут с координацией гарантий безопасности УкраинеТрамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на УкраинеООН отмечает важность прямого взаимодействия РФ и Украины - офис генсека
