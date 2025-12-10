https://crimea.ria.ru/20251210/krymskiy-most-seychas---obstanovka-k-vecheru-sredy-1151557246.html
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды
На подъезде к Крымскому мосту вечером в среду начала расти очередь, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
2025-12-10T18:02
2025-12-10T18:02
2025-12-10T18:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
керчь
керченский пролив
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту вечером в среду начала расти очередь, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас - со стороны Тамани растет очередь
18:02 10.12.2025 (обновлено: 18:11 10.12.2025)