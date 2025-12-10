Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды
На подъезде к Крымскому мосту вечером в среду начала расти очередь, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту вечером в среду начала расти очередь, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды

Крымский мост сейчас - со стороны Тамани растет очередь

18:02 10.12.2025 (обновлено: 18:11 10.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту вечером в среду начала расти очередь, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани проезда ожидает 41 автомобиль. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
