В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах
В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах
В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах
В Севастополе власти проиндексировали стоимость питания в школах и детсадах. Однако все действующие меры поддержки для семей сохранятся в полном объеме. Об этом РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе власти проиндексировали стоимость питания в школах и детсадах. Однако все действующие меры поддержки для семей сохранятся в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Индексация проведена в соответствии с параметрами бюджета на 2026 год и учитывает уровень инфляции. Это позволит обеспечить качественное горячее питание школьников, в том числе учеников начальных классов, юнармейцев, студентов отдельных категорий, а также сохранить действующие компенсации и размеры родительской платы в детских садах, добавили в пресс-службе.Как сообщалось ранее, инфляция по итогам текущего года не превысит 6%. Такой прогноз дал президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Ранее также сообщалось, что в Севастополе снизились цены на курицу, молоко, а также свеклу и капусту.
В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах

Индексация питания в школах Севастополя не повлияет на льготы

16:55 10.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе власти проиндексировали стоимость питания в школах и детсадах. Однако все действующие меры поддержки для семей сохранятся в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Все нормы питания, компенсации и выплаты сохраняются. Мы просто актуализируем суммы, чтобы учреждения могли работать без перебоев и закупать продукты высокого качества", - уточнил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.
Индексация проведена в соответствии с параметрами бюджета на 2026 год и учитывает уровень инфляции. Это позволит обеспечить качественное горячее питание школьников, в том числе учеников начальных классов, юнармейцев, студентов отдельных категорий, а также сохранить действующие компенсации и размеры родительской платы в детских садах, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, инфляция по итогам текущего года не превысит 6%. Такой прогноз дал президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее также сообщалось, что в Севастополе снизились цены на курицу, молоко, а также свеклу и капусту.
