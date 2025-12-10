https://crimea.ria.ru/20251210/v-shkolakh-sevastopolya-podorozhalo-pitanie---kak-eto-otrazitsya-na-lgotakh-1151552448.html

В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах

В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах

В Севастополе власти проиндексировали стоимость питания в школах и детсадах. Однако все действующие меры поддержки для семей сохранятся в полном объеме. Об этом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе власти проиндексировали стоимость питания в школах и детсадах. Однако все действующие меры поддержки для семей сохранятся в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Индексация проведена в соответствии с параметрами бюджета на 2026 год и учитывает уровень инфляции. Это позволит обеспечить качественное горячее питание школьников, в том числе учеников начальных классов, юнармейцев, студентов отдельных категорий, а также сохранить действующие компенсации и размеры родительской платы в детских садах, добавили в пресс-службе.Как сообщалось ранее, инфляция по итогам текущего года не превысит 6%. Такой прогноз дал президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Ранее также сообщалось, что в Севастополе снизились цены на курицу, молоко, а также свеклу и капусту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимойВ Севастополе дешевеют мясо и свежие овощи

