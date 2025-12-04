https://crimea.ria.ru/20251204/vstrecha-proigravshikh-makron-i-zelenskiy-pytayutsya-meshat-usiliyam-uitkoffa-1151413876.html
Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
Париж пытается помешать миротворческим усилиям спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по Украине. Об этом заявил французский консервативный политик... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T17:52
2025-12-04T17:52
2025-12-04T17:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Париж пытается помешать миротворческим усилиям спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по Украине. Об этом заявил французский консервативный политик Флориан Филиппо, комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского в Елисейском дворце, а также их последующую пресс-конференцию.Это была встреча проигравших, отметил французский политик, встреча отчаявшихся, но, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на стороне Зеленского и не хочет мира. Также, не прочь саботировать усилия Уиткоффа. Он произнес слова, которые являются безответственными для человека, который якобы стремится к миру, подчеркнул Филиппо."Интересно, что команда Трампа не дает им ни минуты покоя. Они стремятся к быстрому достижению мирного соглашения и переговоров, и Трамп создает для этого все необходимые условия. Вот что представляет настоящую проблему для Макрона, "европейских ястребов" и Зеленского, который тоже хочет войны, потому что только благодаря ей остается у власти", - сказал политик.Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года.Также в понедельник Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаЗеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликтаТрамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
Встреча проигравших - Макрон и Зеленский пытаются помешать усилиям Уиткоффа по Украине
17:52 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Париж пытается помешать миротворческим усилиям спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по Украине. Об этом заявил французский консервативный политик Флориан Филиппо, комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского в Елисейском дворце, а также их последующую пресс-конференцию.
"Цель президента Франции Эманнуэля Макрона — не добиться мира, а удержать Зеленского у власти. Достичь ее можно, лишь затягивая конфликт Киева с Москвой до бесконечности", - приводит слова Филиппо ИноСми.
Это была встреча проигравших, отметил французский политик, встреча отчаявшихся, но, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на стороне Зеленского и не хочет мира. Также, не прочь саботировать усилия Уиткоффа. Он произнес слова, которые являются безответственными для человека, который якобы стремится к миру, подчеркнул Филиппо.
"Интересно, что команда Трампа не дает им ни минуты покоя. Они стремятся к быстрому достижению мирного соглашения и переговоров, и Трамп создает для этого все необходимые условия. Вот что представляет настоящую проблему для Макрона, "европейских ястребов" и Зеленского, который тоже хочет войны, потому что только благодаря ей остается у власти", - сказал политик.
Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил
, что конфликт на Украине завершится до 2027 года.
Также в понедельник Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали
декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений.
