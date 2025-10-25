https://crimea.ria.ru/20251025/tramp-snova-poveril-v-zhelanie-rossii-dostich-mira-na-ukraine-1150423136.html

Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине

25.10.2025

Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия хочет достичь мира на Украине. Об этом американский лидер заявил на борту самолета по пути в... РИА Новости Крым, 25.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия хочет достичь мира на Украине. Об этом американский лидер заявил на борту самолета по пути в Азию, аудиотрансляцию вел Белый дом, пишет РИА Новости.Он добавил, что ждет от Китая помощи в переговорах с Россией. В ходе предстоящей 30 октября встречи в Южной Корее с лидером КНР Си Цзиньпином американский лидер намерен обсудить украинское урегулирование.Кроме того, в ходе своего азиатского турне Трамп заявил о готовности встретиться и с лидером КНДР Ким Чен Ыном."Я бы мог, если бы он пошел на контакт. В прошлый раз я в интернете написал, что еду в Южную Корею, если он готов, я открыт тоже. Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому. У них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи", – заявил Дональд Трамп.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы.Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.23 октября Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.Как считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, озвученные президентом США Дональдом Трампом заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнениеВ РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкцийПесков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США

Новости

