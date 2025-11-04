Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта
Европа не показывала свой план по урегулированию конфликта на Украине Владимиру Зеленскому. Об этом глава киевского режима заявил украинским СМИ. РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Европа не показывала свой план по урегулированию конфликта на Украине Владимиру Зеленскому. Об этом глава киевского режима заявил украинским СМИ. Ранее сообщалось, что Евросоюз и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов. Документ предусматривает постепенное снятие санкций с России. При этом предполагается, что реализацию задачи будет контролировать совет под председательством президента США Дональда Трампа. Также в списке, по данным СМИ, были остановка боевых действий по линии фронта, ускоренное вступление Украины в ЕС, получение ею гарантий безопасности и отказ юридически признавать освобожденные территории российскими.После этого Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск. Он также сообщил, что готов провести трехстороннюю встречу с участием России и США, если она "принесет позитивный результат для Украины и поможет закончить войну".17 октября президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, заявив в ходе совместного обеда, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Трамп выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Позже стало известно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время переговоров а Трампа с Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал новое заявление по территориямЕдинственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с ЗеленскимПентагон дал "зеленый свет" на передачу ракет Tomahawk Украине – СМИ
украина, владимир зеленский, европа, политика, внешняя политика, новости сво, в мире
15:01 04.11.2025 (обновлено: 16:55 04.11.2025)
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Европа не показывала свой план по урегулированию конфликта на Украине Владимиру Зеленскому. Об этом глава киевского режима заявил украинским СМИ.
"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Евросоюз и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов. Документ предусматривает постепенное снятие санкций с России. При этом предполагается, что реализацию задачи будет контролировать совет под председательством президента США Дональда Трампа. Также в списке, по данным СМИ, были остановка боевых действий по линии фронта, ускоренное вступление Украины в ЕС, получение ею гарантий безопасности и отказ юридически признавать освобожденные территории российскими.
После этого Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск. Он также сообщил, что готов провести трехстороннюю встречу с участием России и США, если она "принесет позитивный результат для Украины и поможет закончить войну".
17 октября президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, заявив в ходе совместного обеда, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Трамп выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Позже стало известно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время переговоров а Трампа с Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.
УкраинаВладимир ЗеленскийЕвропаПолитикаВнешняя политикаНовости СВОВ мире
 
