Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта
Зеленский заявил, что не видел план Европы по урегулированию конфликта на Украине
15:01 04.11.2025 (обновлено: 16:55 04.11.2025)
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Европа не показывала свой план по урегулированию конфликта на Украине Владимиру Зеленскому. Об этом глава киевского режима заявил украинским СМИ.
"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Евросоюз и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов. Документ предусматривает постепенное снятие санкций с России. При этом предполагается, что реализацию задачи будет контролировать совет под председательством президента США Дональда Трампа. Также в списке, по данным СМИ, были остановка боевых действий по линии фронта, ускоренное вступление Украины в ЕС, получение ею гарантий безопасности и отказ юридически признавать освобожденные территории российскими.
После этого Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня и перемирию только по текущей линии соприкосновения войск. Он также сообщил, что готов провести трехстороннюю встречу с участием России и США, если она "принесет позитивный результат для Украины и поможет закончить войну".
17 октября президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, заявив в ходе совместного обеда, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Трамп выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Позже стало известно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время переговоров а Трампа с Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
31 октября, 08:40Когда на Украине закончатся деньги на войну