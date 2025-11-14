СВО скоро закончится – прогноз эксперта
Очень близко к победе: соглашение между Россией и США по Украине будет вскоре достигнуто
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет завершения конфликта на Украине как можно скорее, при этом сам этому мешает, однако затянувшийся процесс переговоров движется к завершению и победе России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политический обозреватель Андрей Перла.
Трамп вовсе не зависит от эмоций
По его словам, президент США не зависит от своих эмоций, как пытаются представить некоторые, анализируя его "метания" от стремления к миру и скорых договоренностей до экономических ультиматумов и угроз военного характера.
Эксперт считает, что нынешний американский лидер – человек, который очень точно знает, что делает, причем действует он, четко следуя собственной стратегии, прописанной в его книге "Искусство заключать сделки".
"Она была написана, если мне не изменяет память, еще в конце 80-х годов, он тогда описал, как заключает сделки, и с тех пор так и работает. Это всегда происходит одинаково. И все дипломаты мира, и все политологи его книжку читали и прекрасно знают, чего от него ожидать, другое дело, что не всегда говорят об этом рядовым пользователям", – сказал обозреватель.
Вальсирует для компромисса
Поэтому не стоит удивляться, когда Трамп то соглашается с президентом России Владимиром Путиным, то снова не соглашается, то настаивает на встрече, то отменяет ее, то говорит о том, что с российским коллегой у него прошел прекрасный разговор, то о том, что Россия хочет продолжать войну, а он, Трамп, с этим ничего не может сделать, добавил Андрей Перла.
"Это ровно та методика заключения сделки, которую он (Трамп – ред.) описал. Он всегда сначала оказывает на партнера максимальное давление, требует невозможного, наблюдает за реакцией и откатывается. Некоторое время делает вид, что готов с ним согласиться, потом снова накатывает, но уже слабее. И так третий, четвертый, пятый... семнадцатый тур этого "вальса", до тех пор, пока не найдет точку компромисса, на которой партнер готов согласиться с частью его предложений", – сказал Перла.
Именно эту точку, по словам эксперта, Трамп и называет "сделкой", а Россия именует "договором", отметил обозреватель. И хотя для главы Белого дома очень важно завершить боевые действия на Украине, которые ему мешают реализовывать дальнейшие планы, это и лишние расходы, и вообще проблемы, он сам же и отодвигает этот момент, считает Перла.
Что мешает договориться
"Проблема в том, что для Трампа очень важно иметь возможность сказать: "Я победил", "Америка победила". А мы не хотим предоставлять ему эту возможность. Не потому что мы такие жесткие, а потому что нам не важна его победа – нам важна своя победа. И Россия не отступает и не наступает в дипломатических переговорах, не подыгрывает Трампу", – сказал он.
Москва совершенно четко выдвинула свои требования и теперь просто ждет, когда они будут выполнены, то есть когда все промежуточные этапы, предусмотренные "сценарием", который отыгрывает Трамп, останутся позади.
"И наши требования в итоге будут выполнены", – уверен Перла.
Миссия выполнима
По словам обозревателя, сказать с точностью до месяца, когда договоренности будут достигнуты, трудно, но в последнее время есть основания полагать, "что мы находимся где-то близко к последней части этого процесса".
"Мы очень близко к победе в специальной военной операции и, соответственно, к прекращению событий, о которых в Крыму, в Севастополе, в Москве, в Подмосковье и так далее знает каждый", – сказал он.
Среди прочего, видно, что хоть и очень медленно и постепенно, но на сегодняшний день Запад согласился с некоторыми российскими требованиями, отметил эксперт.
"И мы уже перестали слышать про границы 1991 года, про "выпить кофе на набережной в Ялте", про то, что можно отодвинуть Россию куда-то к границам хотя бы 2022-го года", – заметил Андрей Перла.
Сегодня, по его мнению, наши противники уже готовы согласиться на официальное признание российских территориальных приобретений, правда, пока только на словах – не на бумаге, добавил он.
"Но еще пара шагов – и они согласятся, что бывшие области Украины в административных границах принадлежат РФ. И Россия получит возможность сказать: "Теперь подпишите документы", – считает Перла.
После того, что произошло с так называемыми минскими соглашениями, для РФ очень важно подписание всех необходимых обязывающих документов, исполнение которых гарантируют великие державы-участницы "сделки", включая саму Россию, акцентировал он.
"Потому что на словах, так называемый корейский вариант, то есть мы не воюем, но и не подписываем мир, для России сейчас приемлемым не является. Россия не желает дать возможность себя обманывать", – заключил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: