https://crimea.ria.ru/20251114/svo-skoro-zakonchitsya--prognoz-eksperta-1150853137.html

СВО скоро закончится – прогноз эксперта

СВО скоро закончится – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 14.11.2025

СВО скоро закончится – прогноз эксперта

Президент США Дональд Трамп хочет завершения конфликта на Украине как можно скорее, при этом сам этому мешает, однако затянувшийся процесс переговоров движется... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T08:10

2025-11-14T08:10

2025-11-14T06:26

андрей перла

радио "спутник в крыму"

мнения

новости сво

сша

россия

политика

внешняя политика

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0b210ed750849df0d1aed87feff6388.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет завершения конфликта на Украине как можно скорее, при этом сам этому мешает, однако затянувшийся процесс переговоров движется к завершению и победе России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политический обозреватель Андрей Перла.Трамп вовсе не зависит от эмоцийПо его словам, президент США не зависит от своих эмоций, как пытаются представить некоторые, анализируя его "метания" от стремления к миру и скорых договоренностей до экономических ультиматумов и угроз военного характера.Эксперт считает, что нынешний американский лидер – человек, который очень точно знает, что делает, причем действует он, четко следуя собственной стратегии, прописанной в его книге "Искусство заключать сделки".Вальсирует для компромиссаПоэтому не стоит удивляться, когда Трамп то соглашается с президентом России Владимиром Путиным, то снова не соглашается, то настаивает на встрече, то отменяет ее, то говорит о том, что с российским коллегой у него прошел прекрасный разговор, то о том, что Россия хочет продолжать войну, а он, Трамп, с этим ничего не может сделать, добавил Андрей Перла.Именно эту точку, по словам эксперта, Трамп и называет "сделкой", а Россия именует "договором", отметил обозреватель. И хотя для главы Белого дома очень важно завершить боевые действия на Украине, которые ему мешают реализовывать дальнейшие планы, это и лишние расходы, и вообще проблемы, он сам же и отодвигает этот момент, считает Перла.Что мешает договоритьсяМосква совершенно четко выдвинула свои требования и теперь просто ждет, когда они будут выполнены, то есть когда все промежуточные этапы, предусмотренные "сценарием", который отыгрывает Трамп, останутся позади."И наши требования в итоге будут выполнены", – уверен Перла.Миссия выполнимаПо словам обозревателя, сказать с точностью до месяца, когда договоренности будут достигнуты, трудно, но в последнее время есть основания полагать, "что мы находимся где-то близко к последней части этого процесса".Среди прочего, видно, что хоть и очень медленно и постепенно, но на сегодняшний день Запад согласился с некоторыми российскими требованиями, отметил эксперт.Сегодня, по его мнению, наши противники уже готовы согласиться на официальное признание российских территориальных приобретений, правда, пока только на словах – не на бумаге, добавил он."Но еще пара шагов – и они согласятся, что бывшие области Украины в административных границах принадлежат РФ. И Россия получит возможность сказать: "Теперь подпишите документы", – считает Перла.После того, что произошло с так называемыми минскими соглашениями, для РФ очень важно подписание всех необходимых обязывающих документов, исполнение которых гарантируют великие державы-участницы "сделки", включая саму Россию, акцентировал он."Потому что на словах, так называемый корейский вариант, то есть мы не воюем, но и не подписываем мир, для России сейчас приемлемым не является. Россия не желает дать возможность себя обманывать", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США давно признали российский статус Крыма – экспертТрамп решил взять пример с РоссииЯдерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью Лаврова

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей перла, мнения, новости сво, сша, россия, политика, внешняя политика, дональд трамп