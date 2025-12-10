Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки
В Севастополе появится несколько новых крупных районов – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе представили планы развития сразу нескольких городских территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам градостроительного совета при правительстве.
По его словам, сейчас внимание сосредоточено на планировочных и градостроительных параметрах. Архитектурная часть станет предметом отдельного обсуждения на другом совете. Губернатор подчеркнул, что реализация всех проектов будет идти параллельно с модернизацией коммунальной инфраструктуры.
Территория у 7-го километра Балаклавского шоссе
На совете представили концепцию развития участка площадью почти 25 гектаров у Балаклавского шоссе. Сейчас там располагаются сельхозугодья, но по генплану территория отведена под многоэтажную застройку. Проект предусматривает возведение около 200 тысяч квадратных метров жилья, часть которого поступит в распоряжение города, а также около 25 тысяч квадратных метров коммерческих помещений на первых этажах домов. В план также включены школа, детский сад, библиотека, спортивный центр и парк с зонами для детей и занятий спортом.
"Порадовало, как деликатно проектировщики подошли к этажности зданий: предложили аккуратные перепады высот, чтобы пространство смотрелось гармонично и давало "дышать" близлежащему частному сектору… На градсовете сошлись во мнении, что территории нужно добавить больше озеленения. Отмечу, что будет сформирован единый транспортно-пересадочный узел, который будет включать станцию для электричек, автовокзал и перехватывающую парковку", – отметил Развожаев.
Микрорайон "Славный"
Микрорайон "Славный" расположится на 64 гектарах. В пределах территории планируется около 600 тысяч квадратных метров застройки, из них около 390 тысяч – жилье, часть которого будет передана городу для социальных нужд. В проекте также предусмотрены школы, два детских сада, спортивный комплекс, концертный зал, медучреждение, пожарное депо и храм.
Развожаев подчеркнул, что авторы концепции сделали ставку на удобство для пешеходов: основная инфраструктура расположена в шаговой доступности, а парковки разместят внутри кварталов.
Район площади Лазарева
Представили и обновленный план развития территории у площади Лазарева. Это уточненная версия ранее представленной концепции: ключевые решения сохранились, но проработаны планировочные элементы и технико-экономические расчеты.
"Все ограничения, связанные со статусом объекта культурного наследия в отношении здания "Черноморца", конечно же, сохранены и учтены при проработке деталей: например, полностью сохранится историческая расстекловка здания. Проект еще будет дорабатываться, в перспективе его представят на архитектурно-художественном совете", – уточнил губернатор.
Территория на Сапун-горе
Также доработали концепцию развития района улицы Второй обороны на Сапун-горе. Помимо жилых домов, проект предусматривает четыре детских сада, физкультурно-оздоровительный центр, гостиницу, торговый центр, библиотеку, учреждение дополнительного образования и парк, который продолжит зеленую зону, примыкающую к мемориальному комплексу.
"Обсудили с членами градсовета, что близость Сапун-горы диктует сдержанный подход к развлекательным объектам. В дальнейшем проект еще раз представят на градостроительном и архитектурном совете", – заключил Развожаев.
Ранее сообщалось, что Севастополь отмечен дипломом форума "Транспорт России" за высокие показатели качества в части дорожной деятельности.
