https://crimea.ria.ru/20251210/novye-proekty-menyayut-sevastopol-gradsovet-podderzhal-klyuchevye-zastroyki-1151556162.html

Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки

Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки

В Севастополе представили планы развития сразу нескольких городских территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам градостроительного РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T17:31

2025-12-10T17:31

2025-12-10T17:31

севастополь

михаил развожаев

городская среда

строительство

благоустройство

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151554493_0:87:1200:762_1920x0_80_0_0_d7a4a2fba70d0e7be1d2f1896b881669.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе представили планы развития сразу нескольких городских территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам градостроительного совета при правительстве.По его словам, сейчас внимание сосредоточено на планировочных и градостроительных параметрах. Архитектурная часть станет предметом отдельного обсуждения на другом совете. Губернатор подчеркнул, что реализация всех проектов будет идти параллельно с модернизацией коммунальной инфраструктуры. Территория у 7-го километра Балаклавского шоссеНа совете представили концепцию развития участка площадью почти 25 гектаров у Балаклавского шоссе. Сейчас там располагаются сельхозугодья, но по генплану территория отведена под многоэтажную застройку. Проект предусматривает возведение около 200 тысяч квадратных метров жилья, часть которого поступит в распоряжение города, а также около 25 тысяч квадратных метров коммерческих помещений на первых этажах домов. В план также включены школа, детский сад, библиотека, спортивный центр и парк с зонами для детей и занятий спортом.Микрорайон "Славный"Микрорайон "Славный" расположится на 64 гектарах. В пределах территории планируется около 600 тысяч квадратных метров застройки, из них около 390 тысяч – жилье, часть которого будет передана городу для социальных нужд. В проекте также предусмотрены школы, два детских сада, спортивный комплекс, концертный зал, медучреждение, пожарное депо и храм. Развожаев подчеркнул, что авторы концепции сделали ставку на удобство для пешеходов: основная инфраструктура расположена в шаговой доступности, а парковки разместят внутри кварталов.Район площади ЛазареваПредставили и обновленный план развития территории у площади Лазарева. Это уточненная версия ранее представленной концепции: ключевые решения сохранились, но проработаны планировочные элементы и технико-экономические расчеты.Территория на Сапун-гореТакже доработали концепцию развития района улицы Второй обороны на Сапун-горе. Помимо жилых домов, проект предусматривает четыре детских сада, физкультурно-оздоровительный центр, гостиницу, торговый центр, библиотеку, учреждение дополнительного образования и парк, который продолжит зеленую зону, примыкающую к мемориальному комплексу."Обсудили с членами градсовета, что близость Сапун-горы диктует сдержанный подход к развлекательным объектам. В дальнейшем проект еще раз представят на градостроительном и архитектурном совете", – заключил Развожаев.Ранее сообщалось, что Севастополь отмечен дипломом форума "Транспорт России" за высокие показатели качества в части дорожной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в СевастополеВ Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВОВ Севастополе построят новый историко-культурный променад

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, городская среда, строительство, благоустройство, новости севастополя