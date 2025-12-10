Рейтинг@Mail.ru
Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки
Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки
В Севастополе представили планы развития сразу нескольких городских территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам градостроительного
2025-12-10T17:31
2025-12-10T17:31
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151554493_0:87:1200:762_1920x0_80_0_0_d7a4a2fba70d0e7be1d2f1896b881669.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе представили планы развития сразу нескольких городских территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам градостроительного совета при правительстве.По его словам, сейчас внимание сосредоточено на планировочных и градостроительных параметрах. Архитектурная часть станет предметом отдельного обсуждения на другом совете. Губернатор подчеркнул, что реализация всех проектов будет идти параллельно с модернизацией коммунальной инфраструктуры. Территория у 7-го километра Балаклавского шоссеНа совете представили концепцию развития участка площадью почти 25 гектаров у Балаклавского шоссе. Сейчас там располагаются сельхозугодья, но по генплану территория отведена под многоэтажную застройку. Проект предусматривает возведение около 200 тысяч квадратных метров жилья, часть которого поступит в распоряжение города, а также около 25 тысяч квадратных метров коммерческих помещений на первых этажах домов. В план также включены школа, детский сад, библиотека, спортивный центр и парк с зонами для детей и занятий спортом.Микрорайон "Славный"Микрорайон "Славный" расположится на 64 гектарах. В пределах территории планируется около 600 тысяч квадратных метров застройки, из них около 390 тысяч – жилье, часть которого будет передана городу для социальных нужд. В проекте также предусмотрены школы, два детских сада, спортивный комплекс, концертный зал, медучреждение, пожарное депо и храм. Развожаев подчеркнул, что авторы концепции сделали ставку на удобство для пешеходов: основная инфраструктура расположена в шаговой доступности, а парковки разместят внутри кварталов.Район площади ЛазареваПредставили и обновленный план развития территории у площади Лазарева. Это уточненная версия ранее представленной концепции: ключевые решения сохранились, но проработаны планировочные элементы и технико-экономические расчеты.Территория на Сапун-гореТакже доработали концепцию развития района улицы Второй обороны на Сапун-горе. Помимо жилых домов, проект предусматривает четыре детских сада, физкультурно-оздоровительный центр, гостиницу, торговый центр, библиотеку, учреждение дополнительного образования и парк, который продолжит зеленую зону, примыкающую к мемориальному комплексу."Обсудили с членами градсовета, что близость Сапун-горы диктует сдержанный подход к развлекательным объектам. В дальнейшем проект еще раз представят на градостроительном и архитектурном совете", – заключил Развожаев.Ранее сообщалось, что Севастополь отмечен дипломом форума "Транспорт России" за высокие показатели качества в части дорожной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в СевастополеВ Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВОВ Севастополе построят новый историко-культурный променад
Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки

В Севастополе появится несколько новых крупных районов – Развожаев

17:31 10.12.2025
 
Мастер-план комплексного развития территории в районе 7 км Балаклавского шоссе
Мастер-план комплексного развития территории в районе 7 км Балаклавского шоссе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе представили планы развития сразу нескольких городских территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам градостроительного совета при правительстве.
По его словам, сейчас внимание сосредоточено на планировочных и градостроительных параметрах. Архитектурная часть станет предметом отдельного обсуждения на другом совете. Губернатор подчеркнул, что реализация всех проектов будет идти параллельно с модернизацией коммунальной инфраструктуры.

Территория у 7-го километра Балаклавского шоссе

На совете представили концепцию развития участка площадью почти 25 гектаров у Балаклавского шоссе. Сейчас там располагаются сельхозугодья, но по генплану территория отведена под многоэтажную застройку. Проект предусматривает возведение около 200 тысяч квадратных метров жилья, часть которого поступит в распоряжение города, а также около 25 тысяч квадратных метров коммерческих помещений на первых этажах домов. В план также включены школа, детский сад, библиотека, спортивный центр и парк с зонами для детей и занятий спортом.
"Порадовало, как деликатно проектировщики подошли к этажности зданий: предложили аккуратные перепады высот, чтобы пространство смотрелось гармонично и давало "дышать" близлежащему частному сектору… На градсовете сошлись во мнении, что территории нужно добавить больше озеленения. Отмечу, что будет сформирован единый транспортно-пересадочный узел, который будет включать станцию для электричек, автовокзал и перехватывающую парковку", – отметил Развожаев.
Мастер-план комплексного развития территории в районе 7 км Балаклавского шоссе
Мастер-план комплексного развития территории в районе 7 км Балаклавского шоссе
© Telegram Михаил Развожаев
Мастер-план комплексного развития территории в районе 7 км Балаклавского шоссе

Микрорайон "Славный"

Микрорайон "Славный" расположится на 64 гектарах. В пределах территории планируется около 600 тысяч квадратных метров застройки, из них около 390 тысяч – жилье, часть которого будет передана городу для социальных нужд. В проекте также предусмотрены школы, два детских сада, спортивный комплекс, концертный зал, медучреждение, пожарное депо и храм.
Развожаев подчеркнул, что авторы концепции сделали ставку на удобство для пешеходов: основная инфраструктура расположена в шаговой доступности, а парковки разместят внутри кварталов.

Район площади Лазарева

Представили и обновленный план развития территории у площади Лазарева. Это уточненная версия ранее представленной концепции: ключевые решения сохранились, но проработаны планировочные элементы и технико-экономические расчеты.

"Все ограничения, связанные со статусом объекта культурного наследия в отношении здания "Черноморца", конечно же, сохранены и учтены при проработке деталей: например, полностью сохранится историческая расстекловка здания. Проект еще будет дорабатываться, в перспективе его представят на архитектурно-художественном совете", – уточнил губернатор.

Мастер-план комплексного развития территории по ул. Большая Морская 1/ пр. Нахимова 21, 19, Воронина 10
Мастер-план комплексного развития территории по ул. Большая Морская 1/ пр. Нахимова 21, 19, Воронина 10
© Telegram Михаил Развожаев
Мастер-план комплексного развития территории по ул. Большая Морская 1/ пр. Нахимова 21, 19, Воронина 10

Территория на Сапун-горе

Также доработали концепцию развития района улицы Второй обороны на Сапун-горе. Помимо жилых домов, проект предусматривает четыре детских сада, физкультурно-оздоровительный центр, гостиницу, торговый центр, библиотеку, учреждение дополнительного образования и парк, который продолжит зеленую зону, примыкающую к мемориальному комплексу.
"Обсудили с членами градсовета, что близость Сапун-горы диктует сдержанный подход к развлекательным объектам. В дальнейшем проект еще раз представят на градостроительном и архитектурном совете", – заключил Развожаев.
Ранее сообщалось, что Севастополь отмечен дипломом форума "Транспорт России" за высокие показатели качества в части дорожной деятельности.
Архитектурно-градостроительная концепция развития территории "Сапун-гора 2"
Архитектурно-градостроительная концепция развития территории Сапун-гора 2
© Telegram Михаил Развожаев
Архитектурно-градостроительная концепция развития территории "Сапун-гора 2"
