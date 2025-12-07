Над Черным морем отработала ПВО

https://crimea.ria.ru/20251207/nad-chernym-morem-otrabotala-pvo-1151475051.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Один украинский дрон был ликвидирован над Черным морем, еще семь – над Ростовской областью, по четыре – над Белгородской и Воронежской областями и еще один над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

