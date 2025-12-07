Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Над Черным морем отработала ПВО
Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Над Черным морем отработала ПВО
Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем, сообщает... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T23:32
2025-12-07T23:32
новости крыма
крым
черное море
белгородская область
воронежская область
ростовская область
брянская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Один украинский дрон был ликвидирован над Черным морем, еще семь – над Ростовской областью, по четыре – над Белгородской и Воронежской областями и еще один над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
белгородская область
воронежская область
ростовская область
брянская область
новости крыма, крым, черное море, белгородская область, воронежская область, ростовская область, брянская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Черным морем отработала ПВО

Над Черным морем сбили украинский беспилотник

23:32 07.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.
"С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Один украинский дрон был ликвидирован над Черным морем, еще семь – над Ростовской областью, по четыре – над Белгородской и Воронежской областями и еще один над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
Новости КрымаКрымЧерное мореБелгородская областьВоронежская областьРостовская областьБрянская областьПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
