Над Черным морем отработала ПВО
Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Над Черным морем отработала ПВО
07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 17 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Один украинский дрон был ликвидирован над Черным морем, еще семь – над Ростовской областью, по четыре – над Белгородской и Воронежской областями и еще один над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
