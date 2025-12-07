https://crimea.ria.ru/20251207/pokholodanie-budet-priroda-gotovit-krym-k-zime--pogoda-na-nedelyu-1151438318.html

Похолодание будет: природа готовит Крым к зиме – погода на неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Показатели термометров в начале декабря в Крыму превышают климатическую норму на пять градусов в связи с аномальным теплом, которое присутствует на большей части русской равнины. О постепенном снижении среднесуточных температур на грядущей неделе в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по информации Тишковца, Крым будет оставаться на орбите циклонического влияния. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, под утро +2…+7, днем +7…+12 градусов, порывистый северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду."Во вторник влияние циклона будет ослабевать, он начнет разрушаться, и эхом уходящего атмосферного вихря еще может где-то отозваться небольшой дождь. Без какого-то экстрима, без каких-то безусловно штормовых показателей", – прогнозирует эксперт.Температура ночью составит +3…+8 и днем +7…+12 градусов. Северо-восточный ветер начнет стихать до 3-8 метров в секунду.Начиная со среды, сообщил Тишковец, инициативу перехватит очаг высокого давления, его нисходящие потоки будут размывать облачность."Чаще начнет выглядывать из-за туч солнце, осадки уже исключены. Ночью и под утро вновь появятся очаги туманов с ухудшением видимости менее 1 километра. Под утро температура воздуха будет +1… +6, днем +6…+11 градусов. И примерно такие же условия ожидаются в четверг", – рассказал метеоролог.В пятницу, добавил ведущий специалист ФОБОС, пройдет "ложбина" циклона, слабовыраженная облачностью. К выходным распогодится, температурный режим будет достаточно однообразный. В сумерках +1…+6 и днем +10…+ 11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

