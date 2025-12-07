Рейтинг@Mail.ru
Похолодание будет: природа готовит Крым к зиме – погода на неделю - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251207/pokholodanie-budet-priroda-gotovit-krym-k-zime--pogoda-na-nedelyu-1151438318.html
Похолодание будет: природа готовит Крым к зиме – погода на неделю
Похолодание будет: природа готовит Крым к зиме – погода на неделю - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Похолодание будет: природа готовит Крым к зиме – погода на неделю
Показатели термометров в начале декабря в Крыму превышают климатическую норму на пять градусов в связи с аномальным теплом, которое присутствует на большей... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T20:32
2025-12-07T20:32
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110844/52/1108445211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8808e11e17ff543fae9d96a9be3b0642.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Показатели термометров в начале декабря в Крыму превышают климатическую норму на пять градусов в связи с аномальным теплом, которое присутствует на большей части русской равнины. О постепенном снижении среднесуточных температур на грядущей неделе в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по информации Тишковца, Крым будет оставаться на орбите циклонического влияния. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, под утро +2…+7, днем +7…+12 градусов, порывистый северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду."Во вторник влияние циклона будет ослабевать, он начнет разрушаться, и эхом уходящего атмосферного вихря еще может где-то отозваться небольшой дождь. Без какого-то экстрима, без каких-то безусловно штормовых показателей", – прогнозирует эксперт.Температура ночью составит +3…+8 и днем +7…+12 градусов. Северо-восточный ветер начнет стихать до 3-8 метров в секунду.Начиная со среды, сообщил Тишковец, инициативу перехватит очаг высокого давления, его нисходящие потоки будут размывать облачность."Чаще начнет выглядывать из-за туч солнце, осадки уже исключены. Ночью и под утро вновь появятся очаги туманов с ухудшением видимости менее 1 километра. Под утро температура воздуха будет +1… +6, днем +6…+11 градусов. И примерно такие же условия ожидаются в четверг", – рассказал метеоролог.В пятницу, добавил ведущий специалист ФОБОС, пройдет "ложбина" циклона, слабовыраженная облачностью. К выходным распогодится, температурный режим будет достаточно однообразный. В сумерках +1…+6 и днем +10…+ 11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20251206/budet-li-zasukha-v-krymu-zapasy-v-vodokhranilischakh-umenshayutsya-1151432634.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110844/52/1108445211_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36a4d7253284d43be0f998293200f21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, новости крыма, крым
Похолодание будет: природа готовит Крым к зиме – погода на неделю

Похолодание без морозов придет в Крым на следующей неделе

20:32 07.12.2025
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Показатели термометров в начале декабря в Крыму превышают климатическую норму на пять градусов в связи с аномальным теплом, которое присутствует на большей части русской равнины. О постепенном снижении среднесуточных температур на грядущей неделе в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Похолодание, конечно, будет, но, тем не менее, до нулевых или слабоотрицательных температур понижение не дойдет", – заверил метеоролог жителей и гостей полуострова.

В понедельник, по информации Тишковца, Крым будет оставаться на орбите циклонического влияния. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, под утро +2…+7, днем +7…+12 градусов, порывистый северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду.
"Во вторник влияние циклона будет ослабевать, он начнет разрушаться, и эхом уходящего атмосферного вихря еще может где-то отозваться небольшой дождь. Без какого-то экстрима, без каких-то безусловно штормовых показателей", – прогнозирует эксперт.
Температура ночью составит +3…+8 и днем +7…+12 градусов. Северо-восточный ветер начнет стихать до 3-8 метров в секунду.
Начиная со среды, сообщил Тишковец, инициативу перехватит очаг высокого давления, его нисходящие потоки будут размывать облачность.
"Чаще начнет выглядывать из-за туч солнце, осадки уже исключены. Ночью и под утро вновь появятся очаги туманов с ухудшением видимости менее 1 километра. Под утро температура воздуха будет +1… +6, днем +6…+11 градусов. И примерно такие же условия ожидаются в четверг", – рассказал метеоролог.
В пятницу, добавил ведущий специалист ФОБОС, пройдет "ложбина" циклона, слабовыраженная облачностью. К выходным распогодится, температурный режим будет достаточно однообразный. В сумерках +1…+6 и днем +10…+ 11 градусов.

"Природа будет медленно-медленно, без рывков, готовить крымчан к зиме. На горизонте пока нет ни снегопадов, ни морозов, ни всего того, что связано с "русской зимой". До середины месяца этого точно не предвидится", – заверил Евгений Тишковец.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Симферопольское водохранилище зимой - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Вчера, 07:06Радио "Спутник в Крыму"
Будет ли засуха в Крыму: запасы в водохранилищах уменьшаются
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Ядерная триада США и мощные взрывы на Солнце: главное за день
21:32В малых городах и селах Крыма идет приток населения – почему их выбирают
21:07Умер актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников
20:48Геминиды вновь украсят декабрьское небо: когда ждать пик звездопада
20:32Похолодание будет: природа готовит Крым к зиме – погода на неделю
20:11В Крыму растет интерес к электромобилям
19:55Как законно купить землю у садового товарищества в Крыму
19:28Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сияний
19:06В Ангарске произошла авария на ТЭЦ – введен режим повышенной готовности
18:52В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение
18:22В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУ
18:09На Украине повреждена плотина Печенежского водохранилища
17:46Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
17:16Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать
16:43Встреча Путина с Уиткоффом и убийство ребенка в Крыму – топ недели
16:07Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза
15:40Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец"
15:10Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины
14:41Съемки сериала в Симферополе – в кино воссоздают "Крымскую весну"
14:04Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями
Лента новостейМолния