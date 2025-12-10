Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды
Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды
Проезд по Крымскому мосту утром в среду свободен с обеих сторон, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в среду свободен с обеих сторон, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды

Крымский мост утром в среду свободен для проезда

09:06 10.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в среду свободен с обеих сторон, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
