Крымский мост сейчас - обстановка на утро среды
Проезд по Крымскому мосту утром в среду свободен с обеих сторон, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T09:06
2025-12-10T09:06
2025-12-10T09:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в среду свободен с обеих сторон, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
