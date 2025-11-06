https://crimea.ria.ru/20251106/sukhoputnyy-koridor-v-krym-dlya-elektromobiley--kakie-nyuansy-1150674662.html
Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сухопутный коридор в качестве альтернативы предлагают водителям электромобилей после введения запрета на их проезд по Крымскому мосту с 3 ноября. Где заправляться и какие могут быть сложности для владельцев электрокаров на маршруте, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.Глава ассоциации также отметил что, несмотря на некоторый дефицит заправочных станций для электротранспорта на данной трассе, лучшим решением для автомобилистов будет заранее спланированный маршрут."Я считаю, что надо пробовать. В любом случае всегда помогут, подскажут, не обязательно иметь какие-то скоростные зарядки, без заряда точно не останетесь", – заверил он.Также он рассказал о качестве дорожного полотна на этом пути и подчеркнул, что за три месяца восстановлено порядка 400 километров трассы Р280, соединяющей Симферополь и Ростов-на-Дону."Там полноценный, хороший асфальт, пока нет камер фотофиксации, но они готовятся к установке… От границы ДНР до въезда в Крым можно проехать по прекрасной двухполосной дороге. Идет расширение в рамках Азовского кольца. Выполнили расширение до четырех полос, уже большая часть участка от Ростова-на-Дону до границы с ДНР расширена, участки от границы ДНР до Мариуполя уже построены. Также идет расширение дороги за Мариуполем в сторону Запорожской области. В скором времени мы получим полноценные четыре полосы трассы Р280 от Ростовской области до Республики Крым", – подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На электромобиле по сухопутному коридору – что с зарядкой и какие могут быть сложности
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым.
Сухопутный коридор в качестве альтернативы предлагают водителям электромобилей после введения запрета на их проезд по Крымскому мосту с 3 ноября. Где заправляться и какие могут быть сложности для владельцев электрокаров на маршруте, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
"Большая часть – это дороги федеральной собственности. Теперь сухопутный коридор полностью безопасен, он – вдалеке от линии боевого соприкосновения", – рассказал Цуркин.
Глава ассоциации также отметил что, несмотря на некоторый дефицит заправочных станций для электротранспорта на данной трассе, лучшим решением для автомобилистов будет заранее спланированный маршрут.
"Я считаю, что надо пробовать. В любом случае всегда помогут, подскажут, не обязательно иметь какие-то скоростные зарядки, без заряда точно не останетесь", – заверил он.
Также он рассказал о качестве дорожного полотна на этом пути и подчеркнул, что за три месяца восстановлено порядка 400 километров трассы Р280, соединяющей Симферополь и Ростов-на-Дону.
"Там полноценный, хороший асфальт, пока нет камер фотофиксации, но они готовятся к установке… От границы ДНР до въезда в Крым можно проехать по прекрасной двухполосной дороге. Идет расширение в рамках Азовского кольца. Выполнили расширение до четырех полос, уже большая часть участка от Ростова-на-Дону до границы с ДНР расширена, участки от границы ДНР до Мариуполя уже построены. Также идет расширение дороги за Мариуполем в сторону Запорожской области. В скором времени мы получим полноценные четыре полосы трассы Р280 от Ростовской области до Республики Крым", – подытожил он.
