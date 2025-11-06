Рейтинг@Mail.ru
Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы
Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы
Сухопутный коридор в качестве альтернативы предлагают водителям электромобилей после введения запрета на их проезд по Крымскому мосту с 3 ноября. Где... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-06T06:04
2025-11-05T22:25
анатолий цуркин
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
электромобиль
новости крыма
крым
новые регионы россии
радио "спутник в крыму"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сухопутный коридор в качестве альтернативы предлагают водителям электромобилей после введения запрета на их проезд по Крымскому мосту с 3 ноября. Где заправляться и какие могут быть сложности для владельцев электрокаров на маршруте, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.Глава ассоциации также отметил что, несмотря на некоторый дефицит заправочных станций для электротранспорта на данной трассе, лучшим решением для автомобилистов будет заранее спланированный маршрут."Я считаю, что надо пробовать. В любом случае всегда помогут, подскажут, не обязательно иметь какие-то скоростные зарядки, без заряда точно не останетесь", – заверил он.Также он рассказал о качестве дорожного полотна на этом пути и подчеркнул, что за три месяца восстановлено порядка 400 километров трассы Р280, соединяющей Симферополь и Ростов-на-Дону."Там полноценный, хороший асфальт, пока нет камер фотофиксации, но они готовятся к установке… От границы ДНР до въезда в Крым можно проехать по прекрасной двухполосной дороге. Идет расширение в рамках Азовского кольца. Выполнили расширение до четырех полос, уже большая часть участка от Ростова-на-Дону до границы с ДНР расширена, участки от границы ДНР до Мариуполя уже построены. Также идет расширение дороги за Мариуполем в сторону Запорожской области. В скором времени мы получим полноценные четыре полосы трассы Р280 от Ростовской области до Республики Крым", – подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
анатолий цуркин, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, электромобиль, новости крыма, крым, новые регионы россии
Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы

На электромобиле по сухопутному коридору – что с зарядкой и какие могут быть сложности

06:04 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сухопутный коридор в качестве альтернативы предлагают водителям электромобилей после введения запрета на их проезд по Крымскому мосту с 3 ноября. Где заправляться и какие могут быть сложности для владельцев электрокаров на маршруте, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
"Большая часть – это дороги федеральной собственности. Теперь сухопутный коридор полностью безопасен, он – вдалеке от линии боевого соприкосновения", – рассказал Цуркин.
Глава ассоциации также отметил что, несмотря на некоторый дефицит заправочных станций для электротранспорта на данной трассе, лучшим решением для автомобилистов будет заранее спланированный маршрут.
"Я считаю, что надо пробовать. В любом случае всегда помогут, подскажут, не обязательно иметь какие-то скоростные зарядки, без заряда точно не останетесь", – заверил он.
Также он рассказал о качестве дорожного полотна на этом пути и подчеркнул, что за три месяца восстановлено порядка 400 километров трассы Р280, соединяющей Симферополь и Ростов-на-Дону.
"Там полноценный, хороший асфальт, пока нет камер фотофиксации, но они готовятся к установке… От границы ДНР до въезда в Крым можно проехать по прекрасной двухполосной дороге. Идет расширение в рамках Азовского кольца. Выполнили расширение до четырех полос, уже большая часть участка от Ростова-на-Дону до границы с ДНР расширена, участки от границы ДНР до Мариуполя уже построены. Также идет расширение дороги за Мариуполем в сторону Запорожской области. В скором времени мы получим полноценные четыре полосы трассы Р280 от Ростовской области до Республики Крым", – подытожил он.
Строительство дорог в новых регионах
30 сентября, 14:59
Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин
 
Радио "Спутник в Крыму"Анатолий ЦуркинСухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в КрымЭлектромобильНовости КрымаКрымНовые регионы России
 
