Россия решительно осуждает "ковбойское" отношение США к Венесуэле - РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-23T23:57
2025-12-24T00:09
венесуэла
василий небензя
россия
сша
политика
внешняя политика
в мире
оон
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Россия решительно осуждает захват американскими военными танкеров у берегов Венесуэлы, который ведется под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом. Об этом заявил постпред в ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.Дипломат назвал такую блокаду настоящим актом агрессии в попытке нарастить военную группировку в Латинской Америке."Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны. К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле — не разовая акция. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств", — не исключил Небензя.Постпред подчеркнул, что такие шаги являются недвусмысленным сигналом для всех стран региона о том, что Вашингтон уважает независимость только в обмен на выгоду.Ранее Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Позже он не исключил возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Новости
венесуэла, василий небензя, россия, сша, политика, внешняя политика, в мире, оон
Россия решительно осуждает "ковбойское" отношение США к Венесуэле

Москва решительно осуждает захват танкеров у берегов Венесуэлы – постпред РФ в ООН

23:57 23.12.2025 (обновлено: 00:09 24.12.2025)
 
© РИА Новости . Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Венесуэле
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Россия решительно осуждает захват американскими военными танкеров у берегов Венесуэлы, который ведется под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом. Об этом заявил постпред в ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.
"Решительно осуждаем захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады Венесуэлы", – сказал он во время заседания Совбеза.
Дипломат назвал такую блокаду настоящим актом агрессии в попытке нарастить военную группировку в Латинской Америке.
"Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны. К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле — не разовая акция. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств", — не исключил Небензя.
Постпред подчеркнул, что такие шаги являются недвусмысленным сигналом для всех стран региона о том, что Вашингтон уважает независимость только в обмен на выгоду.
"Мы подтверждаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, который сталкивается с трудностями на пути к реализации политики правительства господина Мадуро, направленной на защиту национальных интересов и суверенитета родины", — заключил дипломат.
Ранее Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Позже он не исключил возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
ВенесуэлаВасилий НебензяРоссияСШАПолитикаВнешняя политикаВ миреООН
 
