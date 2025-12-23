https://crimea.ria.ru/20251223/rossiya-reshitelno-osuzhdaet-kovboyskoe-povedenie-ssha-k-venesuele-1151930847.html

Россия решительно осуждает "ковбойское" отношение США к Венесуэле

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Россия решительно осуждает захват американскими военными танкеров у берегов Венесуэлы, который ведется под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом. Об этом заявил постпред в ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.Дипломат назвал такую блокаду настоящим актом агрессии в попытке нарастить военную группировку в Латинской Америке."Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны. К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле — не разовая акция. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств", — не исключил Небензя.Постпред подчеркнул, что такие шаги являются недвусмысленным сигналом для всех стран региона о том, что Вашингтон уважает независимость только в обмен на выгоду.Ранее Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Позже он не исключил возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

