https://crimea.ria.ru/20251219/tramp-ne-isklyuchil-voyny-mezhdu-ssha-i-venesueloy-1151823866.html

Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой

Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T13:57

2025-12-19T13:57

2025-12-19T13:57

дональд трамп

сша

венесуэла

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150161352_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d780652b9e5f7bddcf5e264a1f908c29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать венесуэльские танкеры. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью телеканалу NBC .При этом он заявил, что не намерен обсуждать тему того, что удары по венесуэльским судам могут привести к войне.Ранее Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли США в Карибском море: начало войны с Венесуэлой или блефМИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении ВенесуэлыТрамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"

сша

венесуэла

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, венесуэла, в мире, новости