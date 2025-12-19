Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой - РИА Новости Крым, 19.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251219/tramp-ne-isklyuchil-voyny-mezhdu-ssha-i-venesueloy-1151823866.html
Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать... РИА Новости Крым, 19.12.2025
дональд трамп
сша
венесуэла
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать венесуэльские танкеры. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью телеканалу NBC .При этом он заявил, что не намерен обсуждать тему того, что удары по венесуэльским судам могут привести к войне.Ранее Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
сша
венесуэла
Новости
дональд трамп, сша, венесуэла, в мире, новости
Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой

США продолжат захватывать танкеры Венесуэлы – Трамп

13:57 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать венесуэльские танкеры. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью телеканалу NBC .

"Если они настолько глупы, что продолжать направлять (танкеры – ред.), то они направятся в один из наших портов", – отметил Трамп на вопрос о сроках последующих захватов танкеров.

При этом он заявил, что не намерен обсуждать тему того, что удары по венесуэльским судам могут привести к войне.
Ранее Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Корабли США в Карибском море: начало войны с Венесуэлой или блеф
МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы
Трамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"
 
Дональд ТрампСШАВенесуэлаВ миреНовости
 
