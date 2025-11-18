https://crimea.ria.ru/20251118/korabli-ssha-v-karibskom-more-nachalo-voyny-s-venesueloy-ili-blef-1150979052.html

Корабли США в Карибском море: начало войны с Венесуэлой или блеф

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Заход кораблей ВМС США в Карибское море может быть не военной операцией, а блефом ради склонения Каракаса на некие уступки Вашингтону, поскольку никто не знает, каким арсеналом сегодня обладает и может ответить Венесуэла, если Америка рискнет атаковать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.Ранее в военно-морских силах США сообщили, что ударная группа кораблей во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море. Президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле нападением.По мнению Межевича, сегодня в отношениях США и Венесуэлы, а именно в части давления Вашингтона на Каракас и угроз в его адрес, "речь идет о большой американской педагогике"."Нападение, ну и, желательно, все-таки разгром Венесуэлы – это, с точки зрения трампистов, демонстрация Латинской Америке своей силы. А то там (по мнению Штатов – ред.) многие начинают самостоятельно рассуждать по тем или иным вопросам: китайцев привлекать в инвестиционные проекты, вообще куда-то не туда смотреть", – сказал эксперт.Однако выход ударной группы кораблей еще ни о чем не говорит, считает Межевич."Что касается авианосца, то, действительно, для нанесения авиационных ударов это здорово. Но, понимаете, какая штука: в джунглях, в болотах, в горах авианосец не очень удобен... Там морей нет. Поэтому придется вести сухопутную операцию. А это неизбежно трупы", – прокомментировал он.При этом, несмотря на то, что уровень мобилизации общества в любой стране Латинской Америки существенно ниже, чем в Корейской Народной Демократической Республике (КНДР), которой США тоже угрожали авианосцами, но потом их развернули, как встретят американскую высадку в Венесуэле, сказать достаточно сложно, добавил эксперт."Северокорейские товарищи сказали тогда: мы их встретим, и авианосцы развернулись. Правда, у Северной Кореи было чем встречать. Но, что касается именно военных аспектов, то, уверяю вас, даже военные аналитики будут крайне осторожны. Потому что 100% ясности и понимания, что у Венесуэлы есть и чего нет, не имеется", – сказал Межевич.Президент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФПри этом и у США не все гладко, заметил он. Эксперт делает вывод, что происходящее может быть своего рода блефом со стороны США ради склонения Венесуэлы к определенного рода договоренностям и получения выгод, но на серьезные военные шаги Америка не пойдет.Также мнение о том, нападет ли Трамп на Венесуэлу, в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Отношения с давним оппонентом США в Карибском бассейне – Венесуэлой – ухудшились в последние месяцы и резко обострились в начале сентября. Тогда Трамп публично обвинил президента Николаса Мадуро в покровительстве наркоторговцам и транснациональной организованной преступности.За последние два месяца Соединенные Штаты несколько раз использовали свои ВМС для уничтожения в Карибском море катеров, которые, как заявляли американские власти, перевозили наркотики.Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле для дестабилизации правительства Николаса Мадуро, а сам Трамп заявил, что дни Мадуро во главе страны сочтены. И хотя он заверил, что США не планируют воевать с Венесуэлой, отношения Вашингтона и Каракаса сильно испортились и продолжают ухудшаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

