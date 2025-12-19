https://crimea.ria.ru/20251219/na-vykhodnykh-k-krymu-nachnet-podbiratsya-kholodnaya-frontalnaya-sistema-1151822189.html

На выходных к Крыму начнет подбираться холодная фронтальная система

На выходных к Крыму начнет подбираться холодная фронтальная система - РИА Новости Крым, 19.12.2025

На выходных к Крыму начнет подбираться холодная фронтальная система

Декабрь в Крыму в настоящий момент почти на два с половиной градуса теплее климатической нормы, а в выходные дни погоду на полуострове будет определять область... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19

2025-12-19T20:50

2025-12-19T20:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Декабрь в Крыму в настоящий момент почти на два с половиной градуса теплее климатической нормы, а в выходные дни погоду на полуострове будет определять область высокого давления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его прогнозу, примерно такие же атмосферные условия на синоптической карте ожидаются в Крыму и в воскресенье.В темное время суток, добавил Тишковец, местами возможны туманы и температура от 0 до +5 в ночное время. Днем чуть-чуть попрохладнее, чем в субботу, за счет увеличения плотности облачности. В Симферополе +6…+9 и по Крыму от +5 до +10 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

2025

