На выходных к Крыму начнет подбираться холодная фронтальная система - РИА Новости Крым, 19.12.2025
На выходных к Крыму начнет подбираться холодная фронтальная система
Декабрь в Крыму в настоящий момент почти на два с половиной градуса теплее климатической нормы, а в выходные дни погоду на полуострове будет определять область...
2025-12-19T20:50
2025-12-19T20:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Декабрь в Крыму в настоящий момент почти на два с половиной градуса теплее климатической нормы, а в выходные дни погоду на полуострове будет определять область высокого давления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его прогнозу, примерно такие же атмосферные условия на синоптической карте ожидаются в Крыму и в воскресенье.В темное время суток, добавил Тишковец, местами возможны туманы и температура от 0 до +5 в ночное время. Днем чуть-чуть попрохладнее, чем в субботу, за счет увеличения плотности облачности. В Симферополе +6…+9 и по Крыму от +5 до +10 градусов.
На выходных к Крыму начнет подбираться холодная фронтальная система

В Крыму на выходных столбики термометров покажут +10 градусов и без осадков

20:50 19.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Декабрь в Крыму в настоящий момент почти на два с половиной градуса теплее климатической нормы, а в выходные дни погоду на полуострове будет определять область высокого давления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу очаг высокого атмосферного давления, который пройдет по Донбассу, своей юго-западной периферией будет оберегать Крым от ненастья, поэтому будет облачно с прояснениями, без осадков. В ночные и предрассветные часы на землю кое-где будут опускаться очаги густых дымок и туманов. В сумерках температура воздуха составит +1… +6 градусов, в Симферополе +2…+5, а в дневные часы снова столбики термометров будут штурмовать отметку в +10", – рассказал метеоролог.
По его прогнозу, примерно такие же атмосферные условия на синоптической карте ожидаются в Крыму и в воскресенье.

"Единственное, что с запада начнет уже подбираться холодная фронтальная система, поэтому облачности будет побольше, но тем не менее пока каких-то осадков не ожидается", – отметил специалист.

В темное время суток, добавил Тишковец, местами возможны туманы и температура от 0 до +5 в ночное время. Днем чуть-чуть попрохладнее, чем в субботу, за счет увеличения плотности облачности. В Симферополе +6…+9 и по Крыму от +5 до +10 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Крымская погодаПогода в КрымуНовости КрымаПрогнозКрым
 
