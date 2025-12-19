Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу в четвертый раз за день - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу в четвертый раз за день
В Севастополе объявили воздушную тревогу в четвертый раз за день - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу в четвертый раз за день
В Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T19:47
2025-12-19T19:50
атаки всу
атаки всу на крым
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев."Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
атаки всу, атаки всу на крым, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво
В Севастополе объявили воздушную тревогу в четвертый раз за день

В Севастополе объявили воздушную тревогу в четвертый раз за день

19:47 19.12.2025 (обновлено: 19:50 19.12.2025)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаНовости СВО
 
