Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день
В Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T19:11
2025-12-19T19:11
2025-12-19T19:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
