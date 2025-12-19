Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день - РИА Новости Крым, 19.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251219/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1151828152.html
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день
В Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день

В Севастополе объявили воздушную тревогу

19:11 19.12.2025
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
