Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ
Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ
Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ
19.12.2025
2025-12-19T17:50
2025-12-19T17:50
2025-12-19T17:50
сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
праздники и памятные даты
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил сотрудникам главка ФСБ России по Крыму и Севастополю награды в честь Дня работника органов госбезопасности РФ, который отмечается 20 декабря. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.Аксенов так же поблагодарил начальника регионального главка ФСБ, личный состав и ветеранов за их профессионализм и пожелал каждому здоровья и успехов.Ранее сообщалось, что на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии общественного признания "Преград нет". Победителям вручили кубки, дипломы и памятные призы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
