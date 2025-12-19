Рейтинг@Mail.ru
Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/glava-kryma-vruchil-nagrady-sotrudnikam-regionalnogo-fsb-1151832216.html
Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ
Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил сотрудникам главка ФСБ России по Крыму и Севастополю награды в честь Дня работника органов госбезопасности РФ, который... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T17:50
2025-12-19T17:50
сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
праздники и памятные даты
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151832040_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_663b9aa07d9c5eb244d91e6a8b3fdebd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил сотрудникам главка ФСБ России по Крыму и Севастополю награды в честь Дня работника органов госбезопасности РФ, который отмечается 20 декабря. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.Аксенов так же поблагодарил начальника регионального главка ФСБ, личный состав и ветеранов за их профессионализм и пожелал каждому здоровья и успехов.Ранее сообщалось, что на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии общественного признания "Преград нет". Победителям вручили кубки, дипломы и памятные призы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151832040_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f270ae59af2d3c58d1a8db735c7b67ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), праздники и памятные даты, крым, новости крыма
Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ

Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ

17:50 19.12.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил сотрудникам главка ФСБ России по Крыму и Севастополю награды в честь Дня работника органов госбезопасности РФ, который отмечается 20 декабря. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Сотрудники ФСБ работают системно и результативно, ведут бескомпромиссную борьбу с терроризмом и экстремизмом, вносят значительный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в нашем регионе", – написал он.
Аксенов так же поблагодарил начальника регионального главка ФСБ, личный состав и ветеранов за их профессионализм и пожелал каждому здоровья и успехов.
Ранее сообщалось, что на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии общественного признания "Преград нет". Победителям вручили кубки, дипломы и памятные призы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей АксеновФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Праздники и памятные датыКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день
19:08Крымский мост сейчас: начала расти очередь на выезде с полуострова
18:52"Орешник" на боевом дежурстве в РФ и Беларуси: какой сигнал подан Западу
18:31Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
18:16Над акваторией Черного моря отработала ПВО
18:10Легендарный Т-34 – инфографика к годовщине одного из символов Победы
17:50Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ
17:26Стать СВОим: как в Крыму идет набор на службу по контракту
17:17Путин подвел "Итоги года": главные заявления президента России
16:57Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов
16:43Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине
16:27Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
16:16Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение
15:48Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли
15:19Ответы последуют: Путин об атаках на танкеры
15:13Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
14:59Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:59Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине
14:55Путин ответил на вопрос о новых СВО
14:53В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
Лента новостейМолния