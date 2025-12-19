Рейтинг@Mail.ru
Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251219/gonkongskiy-gripp-v-krymu-kak-lechat-patsientov-1151829975.html
Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов
Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов
Так называемый "гонконгский" грипп – это типичный грипп А, с которым в Крыму сталкивались и раньше, и сегодня пациенты с таким заболеванием тоже проходят... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T16:57
2025-12-19T18:35
радио "спутник в крыму"
здоровье
грипп
здравоохранение в крыму и севастополе
гонконгский грипп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26/92/269252_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_64f6c7a9254197019be7cc5aee54a169.jpg
"Гонконгский" грипп – это типичный грипп А – врач
"Гонконгский" грипп – это типичный грипп А – врач
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Так называемый "гонконгский" грипп – это типичный грипп А, с которым в Крыму сталкивались и раньше, и сегодня пациенты с таким заболеванием тоже проходят лечение в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Она напомнила, что возбудителем гриппа является вирус, а все вирусы постоянно мутируют, поэтому вакцинация очень важна."У вируса гриппа есть несколько патогенетических механизмов, благодаря которым он мутирует, и каждый год грипп мутирует. Но он и поддается терапии, и мы боремся с ним, лечим, как и всегда", – отметила медик.Вакцинация не может защитить от заболевания полностью, но однозначно минимизирует осложнения, подчеркнула врач. "То есть, даже если человек заболеет, то в легкой форме, либо у него не разовьются такие осложнения, как: пневмония, бронхиты, синуситы и прочее", – уточнила она.Особенно важно, по словам врача, уделять внимание вакцинации детей и пожилых людей, находящихся в группе риска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппомКогда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИCovid-19 мутировал: введут ли жесткие меры
https://crimea.ria.ru/20251216/kogda-v-krymu-zhdat-pik-zabolevaemosti-orvi-1151709271.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26/92/269252_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_2ed8e948b1491d3ccf6ca264a5890800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, гонконгский грипп
Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов

Для защиты от гонконгского гриппа особенно важно уделять внимание вакцинации – врач

16:57 19.12.2025 (обновлено: 18:35 19.12.2025)
 
© РИА Новости . Резников / Перейти в фотобанкВ лаборатории института вирусологии
В лаборатории института вирусологии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Резников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Так называемый "гонконгский" грипп – это типичный грипп А, с которым в Крыму сталкивались и раньше, и сегодня пациенты с таким заболеванием тоже проходят лечение в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
"Гонконгский" грипп – это типичный грипп А – врач
16:57

"Гонконгский грипп – это наш типичный грипп А, который был всегда... Конечно, да, у нас есть такие пациенты", – сказала врач-инфекционист.

Она напомнила, что возбудителем гриппа является вирус, а все вирусы постоянно мутируют, поэтому вакцинация очень важна.
"У вируса гриппа есть несколько патогенетических механизмов, благодаря которым он мутирует, и каждый год грипп мутирует. Но он и поддается терапии, и мы боремся с ним, лечим, как и всегда", – отметила медик.
Вакцинация не может защитить от заболевания полностью, но однозначно минимизирует осложнения, подчеркнула врач. "То есть, даже если человек заболеет, то в легкой форме, либо у него не разовьются такие осложнения, как: пневмония, бронхиты, синуситы и прочее", – уточнила она.
Особенно важно, по словам врача, уделять внимание вакцинации детей и пожилых людей, находящихся в группе риска.

"Также обязательно стоит уделять внимание вакцинации людей, для которых респираторный тракт – это орган-мишень. Это люди, у которых есть хронические заболевания: бронхиальная астма, хобл и различные другие заболевания бронхолегочной системы", – подытожила эксперт.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом
Когда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИ
Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры
Сезон простуд - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
16 декабря, 17:30Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИ
 
Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеГриппЗдравоохранение в Крыму и СевастополеГонконгский грипп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11Воздушная тревога объявлена в Севастополе в третий раз за день
19:08Крымский мост сейчас: начала расти очередь на выезде с полуострова
18:52"Орешник" на боевом дежурстве в РФ и Беларуси: какой сигнал подан Западу
18:31Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
18:16Над акваторией Черного моря отработала ПВО
18:10Легендарный Т-34 – инфографика к годовщине одного из символов Победы
17:50Глава Крыма вручил награды сотрудникам регионального ФСБ
17:26Стать СВОим: как в Крыму идет набор на службу по контракту
17:17Путин подвел "Итоги года": главные заявления президента России
16:57Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов
16:43Путин заявил о готовности обеспечить безопасность выборов на Украине
16:27Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
16:16Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение
15:48Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли
15:19Ответы последуют: Путин об атаках на танкеры
15:13Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
14:59Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:59Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине
14:55Путин ответил на вопрос о новых СВО
14:53В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
Лента новостейМолния