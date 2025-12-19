https://crimea.ria.ru/20251219/gonkongskiy-gripp-v-krymu-kak-lechat-patsientov-1151829975.html

Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Так называемый "гонконгский" грипп – это типичный грипп А, с которым в Крыму сталкивались и раньше, и сегодня пациенты с таким заболеванием тоже проходят лечение в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Она напомнила, что возбудителем гриппа является вирус, а все вирусы постоянно мутируют, поэтому вакцинация очень важна."У вируса гриппа есть несколько патогенетических механизмов, благодаря которым он мутирует, и каждый год грипп мутирует. Но он и поддается терапии, и мы боремся с ним, лечим, как и всегда", – отметила медик.Вакцинация не может защитить от заболевания полностью, но однозначно минимизирует осложнения, подчеркнула врач. "То есть, даже если человек заболеет, то в легкой форме, либо у него не разовьются такие осложнения, как: пневмония, бронхиты, синуситы и прочее", – уточнила она.Особенно важно, по словам врача, уделять внимание вакцинации детей и пожилых людей, находящихся в группе риска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппомКогда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИCovid-19 мутировал: введут ли жесткие меры

