Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов
Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов
Так называемый "гонконгский" грипп – это типичный грипп А, с которым в Крыму сталкивались и раньше, и сегодня пациенты с таким заболеванием тоже проходят... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T16:57
2025-12-19T16:57
2025-12-19T18:35
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26/92/269252_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_64f6c7a9254197019be7cc5aee54a169.jpg
"Гонконгский" грипп – это типичный грипп А – врач
"Гонконгский" грипп – это типичный грипп А – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Так называемый "гонконгский" грипп – это типичный грипп А, с которым в Крыму сталкивались и раньше, и сегодня пациенты с таким заболеванием тоже проходят лечение в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Она напомнила, что возбудителем гриппа является вирус, а все вирусы постоянно мутируют, поэтому вакцинация очень важна."У вируса гриппа есть несколько патогенетических механизмов, благодаря которым он мутирует, и каждый год грипп мутирует. Но он и поддается терапии, и мы боремся с ним, лечим, как и всегда", – отметила медик.Вакцинация не может защитить от заболевания полностью, но однозначно минимизирует осложнения, подчеркнула врач. "То есть, даже если человек заболеет, то в легкой форме, либо у него не разовьются такие осложнения, как: пневмония, бронхиты, синуситы и прочее", – уточнила она.Особенно важно, по словам врача, уделять внимание вакцинации детей и пожилых людей, находящихся в группе риска.
Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов
Для защиты от гонконгского гриппа особенно важно уделять внимание вакцинации – врач
16:57 19.12.2025 (обновлено: 18:35 19.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым.
Так называемый "гонконгский" грипп – это типичный грипп А, с которым в Крыму сталкивались и раньше, и сегодня пациенты с таким заболеванием тоже проходят лечение в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
"Гонконгский грипп – это наш типичный грипп А, который был всегда... Конечно, да, у нас есть такие пациенты", – сказала врач-инфекционист.
Она напомнила, что возбудителем гриппа является вирус, а все вирусы постоянно мутируют, поэтому вакцинация очень важна.
"У вируса гриппа есть несколько патогенетических механизмов, благодаря которым он мутирует, и каждый год грипп мутирует. Но он и поддается терапии, и мы боремся с ним, лечим, как и всегда", – отметила медик.
Вакцинация не может защитить от заболевания полностью, но однозначно минимизирует осложнения, подчеркнула врач. "То есть, даже если человек заболеет, то в легкой форме, либо у него не разовьются такие осложнения, как: пневмония, бронхиты, синуситы и прочее", – уточнила она.
Особенно важно, по словам врача, уделять внимание вакцинации детей и пожилых людей, находящихся в группе риска.
"Также обязательно стоит уделять внимание вакцинации людей, для которых респираторный тракт – это орган-мишень. Это люди, у которых есть хронические заболевания: бронхиальная астма, хобл и различные другие заболевания бронхолегочной системы", – подытожила эксперт.
