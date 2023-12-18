https://crimea.ria.ru/20231218/covid-19-mutiroval-vvedut-li-zhestkie-mery-1133628865.html

Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры

Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры

Коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер, несмотря на рост заболеваемости. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила глава... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T14:03

2023-12-18T14:03

2023-12-18T14:03

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

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роспотребнадзор

анна попова

здоровье

грипп

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер, несмотря на рост заболеваемости. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Сейчас волна Covid-19 совпала с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа, и поэтому фиксируется большое количество заболевших. Но, при этом, течение заболевания коронавирусной инфекцией не сравнить с тем, что было раньше, уверяет Попова."Если говорить об иммунизации, то мы вместе с учеными и экспертами пришли к выводу, что сейчас важно привить от гриппа. И Российская Федерация, несмотря на все особенности сегодняшнего дня, выделила средства, закупила прекрасную отечественную вакцину. И мы привили 52 процента от совокупного населения страны. Это много, это хорошо. Нам бы хотелось, чтобы еще хотя бы процентов на 10 больше, но и это уже очень хорошо", - заметила она.Наиболее часто на сегодняшний день россияне заболевают штаммом гонконгского гриппа Н3N2, но, по словам главы Роспотребнадзора, благодаря иммунизации, к тяжелым, и тем более летальным исходам, он не приводит.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и миреОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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