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Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры
Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры
Коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер, несмотря на рост заболеваемости. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила глава... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T14:03
2023-12-18T14:03
2023-12-18T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер, несмотря на рост заболеваемости. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Сейчас волна Covid-19 совпала с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа, и поэтому фиксируется большое количество заболевших. Но, при этом, течение заболевания коронавирусной инфекцией не сравнить с тем, что было раньше, уверяет Попова."Если говорить об иммунизации, то мы вместе с учеными и экспертами пришли к выводу, что сейчас важно привить от гриппа. И Российская Федерация, несмотря на все особенности сегодняшнего дня, выделила средства, закупила прекрасную отечественную вакцину. И мы привили 52 процента от совокупного населения страны. Это много, это хорошо. Нам бы хотелось, чтобы еще хотя бы процентов на 10 больше, но и это уже очень хорошо", - заметила она.Наиболее часто на сегодняшний день россияне заболевают штаммом гонконгского гриппа Н3N2, но, по словам главы Роспотребнадзора, благодаря иммунизации, к тяжелым, и тем более летальным исходам, он не приводит.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и миреОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, орви, роспотребнадзор, анна попова, здоровье, грипп, здравоохранение в россии
Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры
В России не будут вводить жесткие меры для борьбы с Covid-19 - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер, несмотря на рост заболеваемости. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня вирус мутировал. На сегодня пневмоний ковидных мы почти не видим, а если вспомнить весну 2020 года - практически у каждого был первичный пневмонит, то есть первичная патология легких. Сегодня другая история и другое течение, поэтому мы говорим, что не будем вводить жестких ограничений, оснований нет", - сказала она.
Сейчас волна Covid-19 совпала с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа, и поэтому фиксируется большое количество заболевших. Но, при этом, течение заболевания коронавирусной инфекцией не сравнить с тем, что было раньше, уверяет Попова.
"Если говорить об иммунизации, то мы вместе с учеными и экспертами пришли к выводу, что сейчас важно привить от гриппа. И Российская Федерация, несмотря на все особенности сегодняшнего дня, выделила средства, закупила прекрасную отечественную вакцину. И мы привили 52 процента от совокупного населения страны. Это много, это хорошо. Нам бы хотелось, чтобы еще хотя бы процентов на 10 больше, но и это уже очень хорошо", - заметила она.
Наиболее часто на сегодняшний день россияне заболевают штаммом гонконгского гриппа Н3N2, но, по словам главы Роспотребнадзора, благодаря иммунизации, к тяжелым, и тем более летальным исходам, он не приводит.
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