https://crimea.ria.ru/20231212/orvi-i-gonkongskiy-gripp-v-krymu-kak-izmenilas-situatsiya-za-nedelyu-1133478683.html
ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю - РИА Новости Крым, 12.12.2023
ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом. Об РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T10:13
2023-12-12T10:13
2023-12-12T10:13
крым
роспотребнадзор
орви
грипп
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.По данным ведомства, в Республике Крым на прошедшей неделе ОРВИ заболели 6978 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,2%, однако эпидемический порог не превышен.В Севастополе за прошедшую неделю ОРВИ заболели 2635 человек, что на 3,5% выше уровня предыдущей недели.Специалисты просят крымчан и гостей полуострова в период подъема уровня заболеваемости избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"Дефицит средств от насморка в аптеках: комментарий РосздравнадзораЛюди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире
https://crimea.ria.ru/20231113/troynoy-udar-vrach-nazval-samye-vazhnye-privivki-1132688056.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3b34059f0d24e2975f8984fd5a2709f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, роспотребнадзор, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
В Крыму выявлены случаи заболевания гонконгским гриппом – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове в большей мере обусловлена циркуляцией не гриппозных респираторных вирусов, преимущественно риновирусов и вирусов парагриппа. Отмечаются еиничные случаи циркуляции вирусов гриппа типа А (H3N2) (гонконгский грипп – ред.)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Республике Крым на прошедшей неделе ОРВИ заболели 6978 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,2%, однако эпидемический порог не превышен.
В Севастополе за прошедшую неделю ОРВИ заболели 2635 человек, что на 3,5% выше уровня предыдущей недели.
Специалисты просят крымчан и гостей полуострова в период подъема уровня заболеваемости избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.
Читайте также на РИА Новости Крым: