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ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю - РИА Новости Крым, 12.12.2023
ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом. Об РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T10:13
2023-12-12T10:13
крым
роспотребнадзор
орви
грипп
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.По данным ведомства, в Республике Крым на прошедшей неделе ОРВИ заболели 6978 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,2%, однако эпидемический порог не превышен.В Севастополе за прошедшую неделю ОРВИ заболели 2635 человек, что на 3,5% выше уровня предыдущей недели.Специалисты просят крымчан и гостей полуострова в период подъема уровня заболеваемости избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"Дефицит средств от насморка в аптеках: комментарий РосздравнадзораЛюди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире
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96
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крым, роспотребнадзор, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю

В Крыму выявлены случаи заболевания гонконгским гриппом – Роспотребнадзор

10:13 12.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

"Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове в большей мере обусловлена циркуляцией не гриппозных респираторных вирусов, преимущественно риновирусов и вирусов парагриппа. Отмечаются еиничные случаи циркуляции вирусов гриппа типа А (H3N2) (гонконгский грипп – ред.)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Республике Крым на прошедшей неделе ОРВИ заболели 6978 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,2%, однако эпидемический порог не превышен.
В Севастополе за прошедшую неделю ОРВИ заболели 2635 человек, что на 3,5% выше уровня предыдущей недели.
Специалисты просят крымчан и гостей полуострова в период подъема уровня заболеваемости избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.
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КрымРоспотребнадзорОРВИГриппЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНовости Крыма
 
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