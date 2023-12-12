https://crimea.ria.ru/20231212/orvi-i-gonkongskiy-gripp-v-krymu-kak-izmenilas-situatsiya-za-nedelyu-1133478683.html

ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю

ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю - РИА Новости Крым, 12.12.2023

ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю

В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом. Об РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T10:13

2023-12-12T10:13

2023-12-12T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), также фиксируются единичные случаи заражения гонконгским гриппом. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.По данным ведомства, в Республике Крым на прошедшей неделе ОРВИ заболели 6978 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,2%, однако эпидемический порог не превышен.В Севастополе за прошедшую неделю ОРВИ заболели 2635 человек, что на 3,5% выше уровня предыдущей недели.Специалисты просят крымчан и гостей полуострова в период подъема уровня заболеваемости избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"Дефицит средств от насморка в аптеках: комментарий РосздравнадзораЛюди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире

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крым, роспотребнадзор, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма