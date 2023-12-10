https://crimea.ria.ru/20231210/defitsit-sredstv-ot-nasmorka-v-aptekakh-kommentariy-roszdravnadzora-1133437471.html

Дефицит средств от насморка в аптеках: комментарий Росздравнадзора

Дефицит средств от насморка в аптеках: комментарий Росздравнадзора - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Дефицит средств от насморка в аптеках: комментарий Росздравнадзора

В Росздравнадзоре опровергли возникновение дефицита лекарственных препаратов от насморка, а также существенный рост цен на них в аптеках страны. Об этом со... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T15:57

2023-12-10T15:57

2023-12-10T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Росздравнадзоре опровергли возникновение дефицита лекарственных препаратов от насморка, а также существенный рост цен на них в аптеках страны. Об этом со ссылкой на комментарий ведомства пишет РИА Новости.Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы нехватке данных препаратов в столичных аптеках, а также спровоцированном "дефицитом" росте цен в три-четыре раза. В качестве причины авторы постов ссылаются на сокращение импорта и сезонный спрос.В Росздравнадзоре отметили, что на внутреннем рынке представлено очень большое количество сосудосуживающих спреев и капель на основе ксилометазолина, оксиметазолина и других веществ. А также опровергли зависимость от поставок из-за рубежа.В Росздравнадзоре также обратили внимание, что часть сосудосуживающих препаратов включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Цены на них "зарегистрированы и регулируются государством".В тоже время в ведомстве предостерегли аптечные сети от необоснованного повышения стоимости из списка жизненно важных лекарственных препаратов. И напомнили о предусмотренных законодательством последствиях в случае выявления подобных фактов. При этом определенные колебания на лекарства не из данного списка могут иметь место, однако это не оказывает влияния на рынок в целом.По данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла на 17,1%. Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения, при этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:При покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснениеВ Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средстваРоспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росздравнадзор , здоровье, лекарства, новости, здравоохранение в россии