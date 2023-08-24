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При покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснение

При покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснение - РИА Новости Крым, 24.08.2023

При покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснение

С 1 сентября изменится порядок продажи лекарств в аптеках – рецептурные лекарства будут отпускать только по рецептам. РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T17:23

2023-08-24T17:23

2023-08-24T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. С 1 сентября изменится порядок продажи лекарств в аптеках – рецептурные лекарства будут отпускать только по рецептам.Ранее в некоторых масс-медиа появилась информация, что с начала осени для покупки подавляющего большинства лекарственных препаратов якобы потребуется рецепт.Действительно ли для покупки сиропа от кашля или противовирусного гражданам потребуется прием терапевта, как быть пожилым и маломобильным гражданам, которые не могут самостоятельно прийти в аптеку и стоит ли запасаться лекарствами впрок – разбирался корреспондент РИА Новости Крым.Учет и маркировкаВсе лекарственные препараты, произведенные или импортированные в Россию, подлежат обязательной цифровой маркировке еще с 2020 года. По оценке Росздравнадзора, это позволило обеспечить защиту легального оборота лекарств от некачественных препаратов и контрафакта.При этом поштучный учет, который обеспечивает маркировка, наиболее важен для контроля за оборотом лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. В данный список внесены психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Еще одна группа повышенного контроля – так называемые социальные лекарства, так как их стоимость полностью или частично оплачивает государство.Что изменится с 1 сентября в аптекахИзменения, которые начнут действовать в первый день осени, касаются именно и только этих групп. Данные об их продаже и реквизиты рецептов будут поступать в Национальную систему цифровой маркировки товаров "Честный знак", распорядителем полученной информации является Минздрав РФ, пояснил РИА Новости Крым руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков.Собеседник отметил, что перечень этих лекарств Минздрав выпускает в Приказе от 22 апреля 2014 № 183Н, изменения в него вносятся крайне редко. Препараты из перечня отпускаются только по специальным рецептам номерного учета, которые имеют серию, номер и дату выдачи.В аптеке фармацевт должен будет внести в свою товаро-учетную систему реквизиты рецепта и указать, что он использован. В свою очередь система считает данные с товарного чека и передаст информацию (серию, номер, дату выдачи рецепта номерного учета) в "Честный знак"."Важно отметить, что изменение касается только розничных продаж аптек. То есть для ФАПов, больниц, аптек выдачи по льготным рецептам ничего не изменится", – продолжил Жаворонков и подчеркнул. – Нововведение также никак не повлияет и не усложнит торговлю остальными лекарствами. Все будет продаваться в том же объеме и тем же способом, что и раньше".Кроме того, ничего не изменится для лиц, которые получают лекарства в так называемых социальных аптеках. Их родственники или законные представители, как и прежде, смогут получать бесплатные лекарства при предъявлении рецепта и паспорта получателя.Разъяснения Росздравнадзора РФСказанное Жаворонковым подтверждает текст разъяснения Росздравнадзора."Сведения передаются только в отношении рецептов, имеющих номер, серию и дату. К таким относятся рецепты на препараты строго учета и льготные лекарства", – сказано в разъяснении.Из-за чего тогда шумИтак, рядовые граждане смогут как и прежде приобретать необходимые лекарства в привычном порядке. Каждый раз обращаться к терапевту или другому специалисту не потребуется. В этом случае возникает вопрос о природе информационного шума.Одной из причин кривотолков и иносказаний могло стать то, что фраза об обязательном внесении реквизитов рецепта в постановлении Минздрава была написана несколько обтекаемо, без прямого указания групп препаратов.Однако детальное изучение вносимых изменений указывает, что "кривотолки" могли быть спровоцированы не совсем добросовестными игроками аптечного рынка. Как указано выше, система будет считывать, передавать и накапливать информацию о каждом приобретенном лекарстве. Но помимо Минздрава РФ, доступ ко всем данным о продажах и стоимости отпускаемых препаратов получат также несколько министерств и ведомств.В рамках контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров доступ к информации будет предоставлен Министерству внутренних дел РФ. Аналогичные полномочия получат Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в целях регулирования цен и Росалкогольрегулирование в целях госконтроля и надзора за производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.Таким образом, нововведение не только позволит пресечь работу аптек, продававших наркотические и сильнодействующие вещества без рецептов или нелегально, но и даст возможность ФАС оперативно выявлять и реагировать на случаи необоснованного увеличения отпускных цен, а РАР в свою очередь получит возможность пресекать торговлю "бальзамами" с повышенным содержанием спирта.В завершение следует дополнить, что нововведение внесено с еще одной целью – учета рецептурных лекарств при дистанционной продаже, через интернет. Как пояснил руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков, пилотный проект по дистанционной продаже лекарственных препаратов Минздрав РФ реализует в Москве, Подмосковье и Белгородской области. При этом необходимые изменения в нормативную базу закладываются уже на этом этапе. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность подсчитать и дистанционные рецепты тоже, пояснил он.

https://crimea.ria.ru/20230821/krymskiy-medik-o-novykh-pravilakh-otpuska-lekarstv-my-k-etomu-ne-gotovy-1130809065.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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