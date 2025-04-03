Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят
Дорожные работы на сухопутном маршруте в Крым ускорят - Пушилин
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаПлан работ по строительству и реконструкции участков автодороги Р-280 "Новороссия", которая соединит Ростов-на-Дону с Симферополем через Мариуполь и Мелитополь.
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут в Крым будут строить быстрее за счет параллельных дорожных работ на разных участках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушили по итогам встречи с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым.
В ходе встречи уточнили план строительства и реконструкции участков автодороги Р-280 "Новороссия", соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем через Мариуполь и Мелитополь.
"Обсудили возможность параллельно строить два участка дороги протяженностью 31,9 км и 35,6 км. Это позволит ускорить работы по объектам и завершить их на территории ДНР в 2026 году. Дорогу расширим до четырех полос, смонтируем инженерные системы и освещение трассы в соответствии с российскими стандартами. При строительстве используем щебень из нашего Каранского карьера", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы региона, в этом году в Донбассе благодаря к дополнительному федеральному финансированию смогут отремонтировать значительно больше дорог. Ранее было запланировано 450 км. В частности, законтрактованы 3,3 млрд рублей на ремонт межмуниципальных дорог.
Туристы стали чаще ехать в Крым через исторические регионы, этому способствовало улучшение качества дорог и прилегающей инфраструктуры, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
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