https://crimea.ria.ru/20250403/sukhoputnyy-marshrut-v-krym--dorozhnye-raboty-uskoryat-1145416209.html

Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят

Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят

Сухопутный маршрут в Крым будут строить быстрее за счет параллельных дорожных работ на разных участках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T12:55

2025-04-03T12:55

2025-04-03T12:55

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

ремонт и строительство дорог

транспортное кольцо вокруг азовского моря

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145416094_0:0:1541:866_1920x0_80_0_0_1c38ac40e09f0a1f47ff3fadb6512d90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут в Крым будут строить быстрее за счет параллельных дорожных работ на разных участках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушили по итогам встречи с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым.В ходе встречи уточнили план строительства и реконструкции участков автодороги Р-280 "Новороссия", соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем через Мариуполь и Мелитополь.Кроме того, по словам главы региона, в этом году в Донбассе благодаря к дополнительному федеральному финансированию смогут отремонтировать значительно больше дорог. Ранее было запланировано 450 км. В частности, законтрактованы 3,3 млрд рублей на ремонт межмуниципальных дорог.Туристы стали чаще ехать в Крым через исторические регионы, этому способствовало улучшение качества дорог и прилегающей инфраструктуры, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы

https://crimea.ria.ru/20250403/kak-remontiruyut-samyy-zhivopisnyy-serpantin-v-krymu-1145411510.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), ремонт и строительство дорог, транспортное кольцо вокруг азовского моря, новости