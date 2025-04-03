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Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят
Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят
Сухопутный маршрут в Крым будут строить быстрее за счет параллельных дорожных работ на разных участках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T12:55
2025-04-03T12:55
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
ремонт и строительство дорог
транспортное кольцо вокруг азовского моря
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут в Крым будут строить быстрее за счет параллельных дорожных работ на разных участках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушили по итогам встречи с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым.В ходе встречи уточнили план строительства и реконструкции участков автодороги Р-280 "Новороссия", соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем через Мариуполь и Мелитополь.Кроме того, по словам главы региона, в этом году в Донбассе благодаря к дополнительному федеральному финансированию смогут отремонтировать значительно больше дорог. Ранее было запланировано 450 км. В частности, законтрактованы 3,3 млрд рублей на ремонт межмуниципальных дорог.Туристы стали чаще ехать в Крым через исторические регионы, этому способствовало улучшение качества дорог и прилегающей инфраструктуры, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
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сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), ремонт и строительство дорог, транспортное кольцо вокруг азовского моря, новости
Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят

Дорожные работы на сухопутном маршруте в Крым ускорят - Пушилин

12:55 03.04.2025
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаПлан работ по строительству и реконструкции участков автодороги Р-280 "Новороссия", которая соединит Ростов-на-Дону с Симферополем через Мариуполь и Мелитополь.
План работ по строительству и реконструкции участков автодороги Р-280 Новороссия, которая соединит Ростов-на-Дону с Симферополем через Мариуполь и Мелитополь.
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут в Крым будут строить быстрее за счет параллельных дорожных работ на разных участках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушили по итогам встречи с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым.
В ходе встречи уточнили план строительства и реконструкции участков автодороги Р-280 "Новороссия", соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем через Мариуполь и Мелитополь.
"Обсудили возможность параллельно строить два участка дороги протяженностью 31,9 км и 35,6 км. Это позволит ускорить работы по объектам и завершить их на территории ДНР в 2026 году. Дорогу расширим до четырех полос, смонтируем инженерные системы и освещение трассы в соответствии с российскими стандартами. При строительстве используем щебень из нашего Каранского карьера", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы региона, в этом году в Донбассе благодаря к дополнительному федеральному финансированию смогут отремонтировать значительно больше дорог. Ранее было запланировано 450 км. В частности, законтрактованы 3,3 млрд рублей на ремонт межмуниципальных дорог.
Туристы стали чаще ехать в Крым через исторические регионы, этому способствовало улучшение качества дорог и прилегающей инфраструктуры, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
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Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в КрымДенис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Ремонт и строительство дорогТранспортное кольцо вокруг Азовского моряНовости
 
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