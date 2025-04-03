https://crimea.ria.ru/20250403/pogranichniki-kryma-presekli-7-popytok-vvoza-boepripasov-v-region-za-mesyats-1145415197.html

Пограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц

Пограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Пограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц

Крымские пограничники за прошедший месяц пресекли семь попыток ввоза на полуостров патронов к огнестрельному оружию и выявили 36 выходцев с Украины, уличенных в РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T12:43

2025-04-03T12:43

2025-04-03T12:43

пограничная служба фсб

крым

безопасность республики крым и севастополя

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оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Крымские пограничники за прошедший месяц пресекли семь попыток ввоза на полуостров патронов к огнестрельному оружию и выявили 36 выходцев с Украины, уличенных в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.В ведомстве также напомнили, что с января прошлого года действует особый режим въезда в Крым из Херсонской области и выезда с территории республики.В частности, запрещено пересечение административной границы между Крымом и Херсонщиной вне пунктов пропуска. Пропуск граждан в Крым осуществляется в пунктах пропуска при наличии действительных документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации – внутрироссийский паспорт, заграничный паспорт и свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-ти лет).Пункты пропуска работают круглосуточно. При планировании поездок гражданам необходимо учитывать, что при въезде в Крым для обеспечения безопасности полуострова осуществляется проверка документов у граждан и осмотр транспортных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозыДиверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе Крыма

https://crimea.ria.ru/20231107/na-zemle-na-vode-i-v-vozdukhe-kak-okhranyayut-granitsy-kryma--1132611753.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пограничная служба фсб, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, оружие