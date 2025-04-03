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Пограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Пограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц
Пограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Пограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц
Крымские пограничники за прошедший месяц пресекли семь попыток ввоза на полуостров патронов к огнестрельному оружию и выявили 36 выходцев с Украины, уличенных в РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T12:43
2025-04-03T12:43
пограничная служба фсб
крым
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новости крыма
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Крымские пограничники за прошедший месяц пресекли семь попыток ввоза на полуостров патронов к огнестрельному оружию и выявили 36 выходцев с Украины, уличенных в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.В ведомстве также напомнили, что с января прошлого года действует особый режим въезда в Крым из Херсонской области и выезда с территории республики.В частности, запрещено пересечение административной границы между Крымом и Херсонщиной вне пунктов пропуска. Пропуск граждан в Крым осуществляется в пунктах пропуска при наличии действительных документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации – внутрироссийский паспорт, заграничный паспорт и свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-ти лет).Пункты пропуска работают круглосуточно. При планировании поездок гражданам необходимо учитывать, что при въезде в Крым для обеспечения безопасности полуострова осуществляется проверка документов у граждан и осмотр транспортных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозыДиверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе Крыма
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пограничная служба фсб, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, оружие
Пограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц

Погрануправление ФСБ за месяц пресекло семь попыток ввоза боеприпасов в Крым

12:43 03.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКрымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой
Крымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Крымские пограничники за прошедший месяц пресекли семь попыток ввоза на полуостров патронов к огнестрельному оружию и выявили 36 выходцев с Украины, уличенных в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.
"Сотрудниками Управления в марте текущего года пресечены семь попыток ввоза в Республику Крым патронов от огнестрельного оружия. Кроме того, выявлено 36 выходцев из Украины, которые дискредитировали Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что с января прошлого года действует особый режим въезда в Крым из Херсонской области и выезда с территории республики.
В частности, запрещено пересечение административной границы между Крымом и Херсонщиной вне пунктов пропуска. Пропуск граждан в Крым осуществляется в пунктах пропуска при наличии действительных документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации – внутрироссийский паспорт, заграничный паспорт и свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-ти лет).
Пункты пропуска работают круглосуточно. При планировании поездок гражданам необходимо учитывать, что при въезде в Крым для обеспечения безопасности полуострова осуществляется проверка документов у граждан и осмотр транспортных средств.
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