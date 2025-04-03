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Минобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Минобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье
Минобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Минобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье
Российские войска в ходе наступления в Донбассе и Запорожской области освободили населенные пункты Веселое и Лобковое, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T13:23
2025-04-03T13:33
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
новости сво
новости
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ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления в Донбассе и Запорожской области освободили населенные пункты Веселое и Лобковое, сообщает в четверг Минобороны РФ.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области, добавили в оборонном ведомстве.1 апреля в Минобороны сообщали об освобождении населенного пункта Разлив в Донецкой Народной республике. Еще днем ранее российская армия взяла под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Населенный пункт Красное Первое в Харьковской области освобожденОсвобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и ДонбассеРоссийские войска освободили Срибное в ДНР
https://crimea.ria.ru/20250403/vsu-sovershili-chetyre-ataki-po-obektam-energetiki-rf-za-sutki-1145417248.html
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости сво, новости, украина, ситуация в курской области после нападения всу, потери всу
Минобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье

Армия России освободила еще два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

13:23 03.04.2025 (обновлено: 13:33 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Запад"
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления в Донбассе и Запорожской области освободили населенные пункты Веселое и Лобковое, сообщает в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области, добавили в оборонном ведомстве.
1 апреля в Минобороны сообщали об освобождении населенного пункта Разлив в Донецкой Народной республике. Еще днем ранее российская армия взяла под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.
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