https://crimea.ria.ru/20250403/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-naselennykh-punkta-1145417590.html

Минобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье

Минобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Минобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье

Российские войска в ходе наступления в Донбассе и Запорожской области освободили населенные пункты Веселое и Лобковое, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T13:23

2025-04-03T13:23

2025-04-03T13:33

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления в Донбассе и Запорожской области освободили населенные пункты Веселое и Лобковое, сообщает в четверг Минобороны РФ.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области, добавили в оборонном ведомстве.1 апреля в Минобороны сообщали об освобождении населенного пункта Разлив в Донецкой Народной республике. Еще днем ранее российская армия взяла под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Населенный пункт Красное Первое в Харьковской области освобожденОсвобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и ДонбассеРоссийские войска освободили Срибное в ДНР

https://crimea.ria.ru/20250403/vsu-sovershili-chetyre-ataki-po-obektam-energetiki-rf-za-sutki-1145417248.html

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

украина

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2025

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